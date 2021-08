Affaire Yvidéro: Love Gugu libérée après sa détention à la MACA

Bonne nouvelle pour la blogueuse Love Gugu. Ce qu’il s’est passé ce vendredi au tribunal d'Abidjan.

Love Gugu remporte la bataille judiciaire contre Yvidéro

Love Gugu a révélé, il y a quelques mois, avoir eu des rapports sexuels avec la web comédienne Yvidero. "Yvidéro, toi et moi, on a commencé à b... de 21 heures 30 à 3 heures 30. Je t’ai b... tu es une lesbienne... Et puis, je vais citer toutes les personnes avec qui tu as couchées. Je ne suis pas la première personne avec qui tu as couchée. Oui Yvidéro (...) Je ne peux pas mentir'', avait-elle révélé dans une vidéo publiée sur la toile.

Des propos formellement démentis par Yvidéo qui avait menacé de saisir la justice. Plusieurs semaines, alors que l’on croyait l'affaire aux oubliettes, Love Gugu a été mise aux arrêts puis déférée à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), peu de temps après son arrivée à Abidjan. Avant la date de son procès, Love Gugu maintiendra, depuis la Maca, ses révélations sur Yvidéro. « Si je dis des contre-vérités, que le Dieu de Isaac et d'Abraham que je prie, ton Allah que tu pries, me foudroie. Dieu est mon témoin. Jamais je n'ai nourri ou médité de te faire du mal... Je n'ai dit que la vérité. Je n'ai rien inventé. Alors, si pour la vérité, je dois faire la prison, je suis prête à le faire », déclarera Love Gugu.

Présentée devant le juge ce vendredi, elle a reçu le soutien de plusieurs amis qui ont pris d’assaut le tribunal du Plateau pour demander sa libération. ‘’Dans ce genre d’histoire, on n’a pas besoin d’enfermer quelqu’un à la Maca. Ce sont deux amies qui se connaissent il y a longtemps … Je demande la libération de Love Gugu …parce qu’il n’y a pas de preuve. Personne n’a filmé dans la chambre pour savoir ce qu’il s’est passé‘’, a soutenu une amie de Love Gugu. A l’issue du procès, Love Gugu a été libérée. Une nouvelle accueillie avec des cris de joie par les amis de cette dernière, présents dans la salle de l'audience.

Toutefois, il est bon de rappeler que Love Gugu écope de trois (03) mois de prison avec sursis et est sommée de payer une amende d'un million de FCFA.