Côte d'Ivoire: Dr Boga Sako claque la porte de EDS, les raisons

Dr Boga Sako, président de la FIDHOP, a démissionné de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la Souveraineté (EDS), un rassemblement de partis politiques proches de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo.

EDS: Dr Boga Sako a déposé sa démission

Le président de la Fédération des droits de l'homme et de la vie politique (FIDHOP) n'est plus membre d' EDS. Dr Boga Sako, 5e vice-président d'EDS chargé des droits de l'homme, a quitté le groupement politique suite à l'appel lancé par le président Laurent Gbagbo, de créer une nouvelle formation politique dans laquelle devrait se fondre la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté.

" C'est un homme des droits de l'homme et ne peut être membre de parti politique. Dès que EDS se mue en parti politique, il serait opportun qu'il démissionne", a réagi Millé Claude Mrandjo, un proche. Boga Sako est revenu en Côte d'Ivoire le 9 juillet dernier après une dizaine d'années passées en exil.

Il avait quitté Abidjan, en avril 2011, au lendemain de la chute du régime de Laurent Gbagbo, acquitté le 31 mars 2021 par la Cour pénale internationale (CPI) de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Moins d'une semaine après son retour au pays, Boga Sako a été placé sous contrôle judiciaire.

Lors de son audition le 27 juillet, le juge d'instruction lui a notifié les chefs d'accusation qui se résument en des déclarations au sujet du 3e mandat jugé anticonstitutionnel du président Alassane Ouattara et ses positions tranchées en faveur du Conseil national de transition (CNT) mis en place par l'ex-président Henri Konan Bédié et ses soutiens de l'opposition ivoirienne.