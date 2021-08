Mercato OM: Le serbe Nemanja Radonjic prêté au Benfica de Lisbonne

Nemanja Radonjic va être prêté au Benfica pour la saison avec une option d'achat avoisinant les 8M€. L'international serbe de l' OM va s'envoler ce soir pour Lisbonne.

Nemanja Radonjic quitte l' OM qui affronte Nice ce dimanche

Nice reçoit l’Olympique de Marseille (OM) ce dimanche 22 août 2021 sans Nemanja Radonjic annoncé au Benfica et Duje Caleta Car.

Il n’y a que dix-neuf joueurs dans le groupe de l’OM. En effet, Duje Caleta Car et Nemanja Radonjic n’en font pas partie. Pour le Croate, qui est aussi sur liste des transferts, il s’agit, selon le club, de raisons familiales.

Pour le Serbe, c’est son départ imminent qui justifie cette absence. Radonjic devait prendre un avion pour Lisbonne ce soir.

Après l'Allemagne, Nemanja Radonjic va découvrir le Portugal. L'ailier serbe de l'Olympique de Marseille va s'envoler pour Lisbonne, où il va probablement s'engager avec Benfica dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Cela explique son absence du groupe de l'OM pour le choc prévu contre l'OGC Nice en clôture de la 3e journée de Ligue 1.

Le club olympien avait déboursé plus de 10M€ à l’été 2018 pour l’acquérir, et, depuis ce samedi, il y a un accord entre le Benfica et le club francais. L'ailier de 25 ans va être prêté, avec une option d'achat autour de 8M€, qui devrait être levée selon son temps de jeu au Portugal. L'OM et le club lisboète auraient trouvé un accord de principe

Benfica avait déjà proposé 7 millions d’euros il y a quelques semaines mais l’état-major marseillais n’avait pas accepté cette offre.

La 3e journée de Ligue 1 se termine par une affiche entre Nice et l’Olympique de Marseille, à l’Allianz Riviera. Sixième du classement, le club des Bouches-du-Rhône a renversé Montpellier (3-2) avant un nul concédé au Vélodrome contre les Girondins de Bordeaux (2-2), malgré une avance de deux buts à la pause. - Source: Topmercato.com - Article: https://www.topmercato.com/283951-nice-om-compos-probables-chaine-et-heure-du-match/