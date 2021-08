Laurent Gbagbo a rendu un vibrant hommage à la révérende Jeanne Monney, à l'occasion d'un culte spécial de reconnaissance. L'ancien président ivoirien était venu témoigner sa reconnaissance à la fondatrice du Centre chétien de transformation (CCT) qui l'a énormément soutenu durant son incarcération à La Haye. C'était le dimanche 22 août 2021 à Marcory.

Laurent Gbagbo : "Cette dame-là, je suis venu aujourd'hui pour lui dire merci"

Dimanche 22 août 2021, Laurent Gbagbo, accompagné de sa seconde épouse, Nady Bamba, a pris part au culte spécial de reconnaissance organisé par le Centre chrétien de transformation (CCT) de la révérende Jeanne Monney, le dimanche 22 août 2021 à Marcory. L'ex-président ivoirien a pris du plaisir à retrouver la prophétesse à qui il a témoigné sa gratitude. "Cette dame-là, je suis venu aujourd'hui pour lui dire merci et aider moi à lui dire merci. Elle et son mari, je leur dis merci parce qu'elle ne s'est jamais cachée pour venir me voir à Bruxelles. Tu auras mon amitié éternelle, à toi et à ton mari . Tel que vous m'avez béni que Dieu vous bénisse au centuple", a révélé Laurent Gbagbo.

Poursuivant, le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) est revenu sur son incarcération à La Haye. "Quand on vous a dit que je n'allais plus revenir, me voici. Je n'ai jamais autant prié qu'en prison. Quand on est dans des difficultés, c’est là qu'on croit plus. Parce qu’ on a plus d'autres recours que Dieu. On est donc obligé d'ouvrir chaque soir la bible. Tu n'as pas d'autres choses à faire que d'appeler Dieu au secours", a ajouté Laurent Gbagbo. "Je n'ai jamais autant prié qu'en prison", a continué l'ex-chef d'État. "Nous jouons tous avec Dieu, mais en vrai, on joue avec nous-mêmes. Si on ne prie pas, il sait, si on prie en rigolant aussi. Mais dans les difficultés, on se rend compte qu'on n'a plus d'autres choix que de lui parler", a-t-il recommandé.

"Pendant mes 10 ans d'absence, il y a des personnes qui ne m'ont pas abandonné, il y a des personnes qui m'ont rendu visite. Jeanne Monney est allée plusieurs fois en prison me voir, prier avec moi pour que je me sente vivre", s'est-il exprimé. Pour sa part, la révérende a exhorté les Ivoiriens à aller à la réconciliation vraie.