FPI: Gbagbo foule aux pieds «asseyons et discutons», selon le camp Affi

« Asseyons et discutons », ne cessait de Laurent Gbagbo à ses adversaires politiques. Mais le camp Affi N'Guessan reproche au fondateur du FPI de fouler aux pieds ce slogan qui était pourtant son leitmotiv.

FPI : Le camp Affi condamne les « dérives dictatoriales du camarade Laurent Gbagbo »

Depuis le divorce consommé entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi N'Guessan, le camp du président du Front populaire ivoirien (FPI) ne cesse de fustiger la décision de l'ancien président ivoirien de quitter le parti et de créer un nouveau, avec les idéologies de gauche. Et ce, sans engager une quelconque discussion avec son ancien Premier ministre. Du moins à la suite de leur rencontre tenue le 4 janvier 2020, à Bruxelles. Ainsi devait en principe prendre fin la guerre de leadership qui avait cours, depuis près de 7 ans, à la tête du parti à la rose.

Que nenni ! Le camp Affi reproche en effet au fondateur du parti de fouler aux pieds l’historique slogan « asseyons et discutons ». Dans un communiqué émanant du Conseil de District d’Abidjan-sud, les pro-Affi N'Guessan prennent acte de ce que le camarade Laurent Gbagbo, chef de file de « la dissidende », décide de "la création d’un nouveau parti politique". Pour eux, cette décision est empreinte de « mépris »au regard « des valeurs et principes qui ont fondé et fondent encore » leur « engagement politique ». Ils ont également dénoncé « le culte de la personnalité, le culte de sa personnalité », qui était pourtant combattu à l'ère du parti unique, condamnant par la même occasion, "les dérives dictatoriales du camarade Laurent Gbagbo".

Prenant acte du fait que « le camarade Laurent GBAGBO n’est plus militant du FPI », Abané Yvonne Delompu Bouabré, Vice-présidente chargé du district d’Abidjan-sud, chargée des Infrastructures Économiques et de l’énergie, « encourage le Président du FPI, Pascal Affi N'Guessan à poursuivre les chantiers de la renaissance du Front Populaire Ivoirien », tout en le rassurant de « son soutien, sa disponibilité et sa loyauté. »

C'est donc à croire que la bataille entre les anciens camarades de la gauche ivoirienne est loin d'être terminée. Et pourtant, Laurent Gbagbo et ses proches s'activent, de leur côté, sans tambour ni trompête à la création de leur nouveau parti.