FPI: Plusieurs SG et SN de fédérations lâchent Affi pour Gbagbo

Les défections se poursuivent au sein du Front populaire ivoirien (FPI) de Pascal Affi N'guessan, l'ancien Premier ivoirien, en rupture de ban avec Laurent Gbagbo.

La rupture est consommée depuis le 9 août dernier entre Laurent Gbagbo et son ancien Premier ministre Pascal Affi N'guessan. L'ex-président ivoirien s'est refusé d'engager une bataille judiciaire avec le député de Bongouanou, pour le contrôle du Front populaire ivoirien (FPI), parti qu'il a créé dans la clandestinité en 1982. Face à ses partisans réunis en Comité central extraordinaire, le 9 août dernier, Laurent Gbagbo a pris la décision surprenante de créer un nouveau parti politique, abandonnant ainsi "l'enveloppe" FPI aux mains de son désormais rival, Pascal Affi N'guessan.

« Aujourd’hui, je suis revenu de prison, il nous faut avancer. Je propose : laissons Affi avec l’enveloppe qu’il détient. Nous allons baptiser le FPI autrement. Nous allons continuer à lutter. Le FPI, c’est nous. Nous allons changer de nom. C’est tout », a-t-il annoncé. Depuis lors, les défections ont commencé dans le camp Affi. Après les démissions de Konaté Navigué et de Oueza Olivier-Stéphane, ex-Secrétaire national chargé de l'organisation des manifestations du parti, c'est désormais le tour de 3 fédéraux de Yopougon, d'officialiser leur départ du FPI.

"Didier Blondé, secrétaire général de la fédération FPI Kouté, Lago Kipré Prince, de la fédération JFPI-Port Bouët 2, Tra Bi Olivier membre de la fédération Yopougon-centre et Landry Akpa SN de la JFPI-Abidjan-Banco rendent leur démission du Front populaire ivoirien dirigée par Pascal Affi N'guessan et par conséquent répondent à l'appel de son excellence Laurent Gbagbo qui décide de mettre sur pied un grand rassemblement politique pour la restauration de la démocratie et la paix", a posté Landry Akpa sur son compte Facebook.

Ces défections, faut-il le souligner, ne semblent pas ébranler, pour autant, le camp Affi N'guessan qui compte poursuivre jusqu'à son terme, son combat pour la renaissance du Front populaire ivoirien.