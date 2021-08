Plainte contre Coco Argentée : Lady Ponce laisse tout tomber

Lady Ponce a décidé de ne plus traduire Coco Argentée devant les tribunaux camerounais. En effet, on apprend que la chanteuse de Bikutsi, de son vrai nom Adèle Ruffine Ngono, a retiré sa plainte contre sa compatriote.

Lady Ponce retire sa plainte contre Coco Argentée et prône la réconciliation

"Lady Ponce a décidé il y a quelques jours, précisément le 09 août 2021, via son conseil, de retirer sa plainte contre Coco Argentée", indique une note du conseil de la chanteuse Adèle Ruffine Ngono dont le site actucameroun a reçu une copie. Pour sa part, Marie Gabrielle Mfegue, l'attachée de presse de Lady Ponce a laissé entendre que " la lionne indomptable de la culture camerounaise prône l’amour, le pardon et le vivre ensemble".

"C’est vrai qu’en matière pénale, les procédures à l’encontre de l’accusée ne dépendent pas des parties civiles, mais la loi camerounaise tient également compte du désistement et du retrait volontaire de la plainte de la plaignante, et peut décider de surseoir une affaire dans ce cas-là. Ce qui a été effectué", a ajouté Marie Gabrielle Mfegue. Il faut rappeler que le jeudi 5 août 2021, Lady Ponce a annoncé qu'elle portait plainte contre Coco Argentée qui a tenu des propos en son endroit.

"Il est temps que vous arrêtez vos conneries, bande de sorciers star, star dans zéro…Poncefack (appellation née de l’association du nom de Lady Ponce et de son mari, NDLR), prononce mon nom je vais te traiter et te prouver que tu étais entourée d’asticots tout ce temps. Quand c’est trop c’est laid. Lionne indomptable t’es un exemple ? Votre birth (anniversaire de mariage, NDLR) c’est le pardon que tu dois demander à Dieu pour le mal que tu nous as fait …tu as utilisé ton ex et là-bas contre moi, toujours pour ta gloire. Essaie de me répondre", avait écrit sur Facebook l'auteur de la chanson "Je me sens".