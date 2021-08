Cafouillage au FDFP: Le SG démis par Joel N’guessan, réinstallé

La situation reste très confuse au Fonds de développement de la formation professionnelle (FDFP) où le secrétaire général (SG), Ange Léonid Barry Battesti, avait été démis de ses fonctions, puis réinstallé à son poste.

« Le Collège des employeurs ne se reconnait pas dans la décision unilatérale prise par le Président du Comité de Gestion du FDFP de suspendre Ange Léonid Barry Battesti »

Il y a quelques jours, Ange Léonid Barry Battesti, SG du FDFP, déclarait faire l’objet d' une campagne de dénigrement savamment orchestrée sur les réseaux sociaux et dans la presse, visant à entacher son image et à mettre à mal sa probité et les valeurs morales et éthiques qui fondent sa personnalité. Bien que se disant blanchi par les résultats d'un audit réalisé en mars 2021, le SG Barry Battesti a été suspendu, à titre conservatoire, le samedi 21 août 2021, après un autre rapport d’audit qui ‘’démontre qu’il y a eu effectivement des actes de mal gouvernance et des dysfonctionnements graves dans la gestion administrative, financière et comptable’’.

Un nouveau secrétaire général intérimaire avait même été nommé par le président du Conseil de gestion, Joel N'Guessan, pour lui succéder. Mais, moins de 48heure après la suspension du SG Ange Léonid Barry Battesti, le président du Comité de gestion a été désavoué aussi bien par son ministre de tutelle, que par le Collège des employeurs du FDFP.

« Le Collège des employeurs considère que : 1. Hors session ordinaire ou extraordinaire du Comité de Gestion, aucune décision ne peut être prise au nom du Comité de Gestion ; 2. Le Collège des employeurs attend de recevoir l’ensemble des rapports d’analyse des Administrateurs des autres collèges, copie de la demande d’explication écrite adressée au Secrétaire Général ainsi que sa réponse, en vue de préparer sa position qui sera discutée lors d’une prochaine session extraordinaire du Comité de Gestion. EN CONSEQUENCE, Le COLLEGE DES EMPLOYEURS ne se reconnait pas dans la décision unilatérale prise par le Président du Comité de Gestion du FDFP de suspendre l’actuel Secrétaire Général et son remplacement par un intérimaire», peut-on lire dans un communiqué publié ce lundi 23 août 2021.

Sur sa page Facebook, Ange Léonid Barry Battesti, visiblement heureux de retrouver ses bureaux au FDFP, appelle à méditer sur une citation de Franklin Roosevelt: « La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d’aujourd’hui », a-t-il écrit.