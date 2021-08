Emma Dobré rompt avec Saga la légende, Kerozen Dj indexé

La productrice de Kerozen Dj, Emma Dobré, s’est finalement prononcée sur sa discorde avec son désormais ex-amoureux, Saga la légende.

Plus rien ne va entre Emma Dobré et Saga la légende

Emma Dobré, productrice de l'artiste Kerozen, entretient une relation amoureuse avec Saga la légende, un artiste qui joue le rôle de sosie de Douk Saga depuis le décès de ce dernier en 2006. Il y a quelques jours, Saga La légende, également membre du label Emma Dobré Prod, affichait son mécontentement de voir sa compagne réagir dans une affaire entre Kerozen et Dj Leo. Pour lui, la jeune productrice accorde une trop grande importance à Kerozen au point d'oublier parfois sa vie de couple.

''Leurs amitié et complicité ne me dérangent pas. Je ne suis pas jaloux de KEROZEN mais ce que je déplore, c'est le fait qu'il y ait un favoritisme du côté du showbiz au sein de son label, c'est-à-dire il y a des faveurs qu'elle fait à Kerozen que moi je n'ai pas'', avait-il confié à First Mag le vrai. Après avoir exprimé son ras-le-bol à maintes reprises, le sosie de feu Douk Saga a pris une importante décision.

"Moi, ce que je vais faire, c'est simple. Je ne veux pas que mon travail soit lié à mes relations. Moi, je vais vous laisser continuer votre chemin ensemble, toi et ton artiste que tu aimes tant; comme ça, il n'y aura pas de problème, tu n'auras pas de parti pris. Vous allez continuer votre production. Moi je me retire", a lâché Saga La Légende. De son côté, la belle Emma Dobré n’entend pas supplier Saga La Légende. Elle s’est prononcée sur le sujet ce lundi lors de son passage à l’émission peopl’Emik sur La 3.

''Kerozen est, à la base, un ami. Il est là pour moi et je suis là pour lui. Personne ne peut me séparer de Kerozen. Avec Saga Junior, c'est la rupture ! Je ne le considère plus comme mon copain après ce qu'il a dit là'', a soutenu Emma Dobré.