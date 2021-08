Guinée : Un marabout extorque plus de 10 millions de F CFA

Une scène cocasse a eu lieu récemment en Guinée. Un marabout, aidé de deux ses complices, a extorqué la somme de 190 millions de francs guinéens, soit plus de 10 millions de francs CFA. L'affaire a été portée devant le tribunal correctionnel de Dixin le mercredi 18 août 2021.

Guinée : Il se fait escroquer par un marabout et sa bande

Mercredi 18 août 2021, la justice de la Guinée, notamment le tribunal correctionnel de Dixin a jugé une affaire portant sur une escroquerie perpétrée par le nommé Ibrahim Diallo, marabout de son état, à l'encontre de Boubacar Diallo. En effet, rapporte le site guineematin, Abdoulaye Bah a croisé le chemin de ce jeune homme et lui a expliqué qu'il détient des pouvoirs surnaturels grâce auxquels il peut multiplier de l'argent. Notre source indique qu'après les échanges, Boubacar Diallo a été convaincu et s'est résolu à suivre son interlocuteur afin de rencontrer Ibrahim Diallo, le grand maitre-marabout.

Une fois au domicile du marabout, poursuit notre confrère, Ibrahim Diallo demande au jeune homme de lui remettre 60 millions de francs guinéens. Cette somme devrait servir à acheter des boeufs, des moutons et des chèvres pour des sacrifices. Le marabout et ses acolytes ont pris le soin de lui montrer une mallette pleine d'argent. Pour prouver leur bonne foi, ils lui donnent 150 dollars (près de 3 500 000 francs CFA).

À la suite d'échanges, Boubacar Diallo a sorti la bagatelle de 190 000 000 de francs guinéens (plus de 10 000 000 de francs CFA) qu'il a remis au marabout. Toutefois, il n'a jamais reçu la fameuse mallette. Se sentant grugé, il a porté plainte auprès de la justice guinéenne. Le 26 mai 2021, Abdoulaye Bah et Mamadou Bah tombent dans les filets de la police. Mercredi 18 août 2021, les deux accusés ont comparu devant le tribunal correctionnel de Dixin. Mais le dossier a été placé en délibéré et la décision sera prononcée le mercredi 25 août.