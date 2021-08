Le footballeur Ukrainien Oleg Blokhin distingué "Légende Nationale"

L’ancienne star du Dynamo Kiev, Oleg Blokhin, est récompensé à 68 ans. Il fait partie des premières « Légendes nationales » désignées par le président de la République Volodymyr Zelensky.

Oleg Blokhin, le 2è footballeur soviétique à remporter le Ballon d'or, célébré

« Nous vous considérons tous comme de véritables légendes de notre pays. Je suis reconnaissant d’avoir vu votre travail et son résultat dans la culture, le sport, l’art puis l’enfance. C’est pourquoi nous voulons vous féliciter », a fait savoir le chef de l'Etat ukrainien.

Considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire de l'Union soviétique, Oleg Blokhin est également remercié pour son travail en tant que sélectionneur de la Sbirna, l'équipe de football d'Ukraine.

Légende du Dynamo Kiev où il a disputé 696 matchs pour 311 buts, Oleg Blokhin qui a été désigné par l’Ukraine, en 2004, comme son "Joueur en Or" aux 50 ans de l'UEFA, entame une carrière d'entraîneur où il a plus ou moins de succès.

Il est aussi parallèlement député sous l'étiquette communiste à la fin des années 1990. Une éphémère politisation, au bout de laquelle la Fédération l'appelle pour prendre les rênes d'une sélection ukrainienne à la dérive.

Il les qualifie pour le premier Mondial de son histoire en 2006. Mieux, il les emmène jusqu'en quarts de finale de l'épreuve avant d'être étrillés (3 buts à 0) par les Italiens, futurs champions du monde.

La suite sera hélas moins glorieuse pour les Jaune et Bleu. L'Ukraine échoue tristement durant les éliminatoires de l'Euro 2008 et renonce à son poste de sélectionneur dans la foulée. La Fédération ukrainienne rappelle son homme providentiel pour son Euro 2012 et il reprend les commandes de la sélection. Mais une élimination en phase de poules, mettra fin à ses fonctions.