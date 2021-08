Titrologie : « Date du Congrès constitutif du nouveau parti de Gbagbo »

La Titrologie du 24 août 2021 passe en revue la guerre de positionnement au PDCI, le congrès constitutif du nouveau parti de Gbagbo, la saignée dans le camp Affi, Guillaume Soro qui remobilise ses troupes, ainsi que le rapport accablant d’une ONG sur le pouvoir Ouattara.

Titrologie : « Menace d’attaque terroriste à Tengrela »

Après avoir abandonné le Front populaire ivoirien (FPI) à Pascal Affi N’Guessan, Laurent Gbagbo est déterminé à créer son nouveau parti politique. « Voici la date du Congrès constitutif du nouveau parti de Gbagbo », apprend-on de L’Inter, qui indique « l’homme qui est à la manoeuvre ». Le Rassemblement explique cependant « Comment Gbagbo a refusé d’entrer dans l’histoire », avant de faire des révélations sur « le message de Ouattara qu’il n’a pas compris ». « Gbagbo ne peut pas diriger le parti en création », tranche Le Jour Plus, qui en donne « les raisons ». « Affi était un serpent dans notre poche », attaque Damana Pickass à la une de Le Temps.

« Affi encore sans pitié pour le Woody ! » lance Le Rassemblement. FPI / isolé aujourd’hui, « Affi découvre le monstre qu’il avait contribué à construire », réplique Le Patriote. À propos des militants et cadres du FPI qui répondent à l’appel de Gbagbo, Notre Voie estime que « le débauchage des proches d’Affi échoue ».

Au Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), c’est la lutte de positionnement entre les cadres. C’est du moins ce qu’affirme L’Expression en titrant à sa une : « La guerre de positionnement fait rage. » « De graves accusations portées contre Billon », croit savoir Soir Info. « PDCI : un plan anti-Billon se met en place », affirme Le Matin. « Bédié - Billon : la guerre ! » affirme de façon péremptoire Le Patriote. « Bureau politique : Bédié n’en veut plus », révèle Le Matin. « Quand Bédié trouble le sommeil du RHDP », réplique pour sa part Le Bélier.

Du côté de Générations et peuples solidaires (GPS) les lignes bougent en dépit de la dissolution par voie judiciaire du parti. « Walina Coulibaly vend Guillaume Soro à Issia », apprend-on de Générations nouvelles. « Soro lance une vaste opération », poursuit Soir Info. « Depuis l’exil, Soro envoie un message à Soul to Soul et à tous ses proches incarcérés », écrit pour sa part L’Inter.

À propos du dialogue politique inclusif, Dernière Heure Monde indique à sa une : « Un rapport d’une ONG accable Ouattara et le RHDP. » « Ces échecs que le régime refuse d’assumer », tance Le Bélier intrépide. Avant d’ironiser à propos du président du Sénat : « Pendant qu’il vante les réalisations de Ouattara, Ahoussou Jeannot se soigne en Europe. » Pour la rentrée scolaire à venir, « L’État débloque 18 milliards de FCFA », écrit Le Mandat. Générations nouvelles indique « la moyenne retenue » pour l’orientation en seconde.

« Menace d’attaque terroriste à Tengrela ? », s’interroge, dans une forme de question rhétorique, Le Nouveau Réveil. « Tengrela sous la menace d’une attaque terroriste », se veut plus formel, Le Temps. Après la découverte du premier cas d’Ebola, « la panique s’empare d’Allakro », révèle L’Avenir.

Pour la note sportive de la Titrologie de ce mardi, Le Mandat explique « comment la Ligue 1 se vide ». À propos de la crise qui perdure dans le club rival, Me Roger Ouégnin, président de l’Asec Mimosas déclare : « Je détiens des solutions pour sauver l’Africa. »