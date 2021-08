Côte d'Ivoire : Laurent Gbagbo reçoit les WÊ, samedi à Mama

L'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, reçoit le samedi à Mama, son village natal, les populations Wê des régions du Guémon et du Cavally, annonce un communiqué signé de son directeur de cabinet.

"Le Cabinet de Son Excellence, le Président Laurent Gbagbo informe l'opinion nationale et internationale d'une importante rencontre entre les populations Wê des régions du Guemon et du Cavally et le président Laurent Gbagbo, le samedi 28 août 2021 à 11 heures à Mama, son village natal", annonce un communiqué du camp Gbagbo. La rencontre entre l'ancien président ivoirien et ces populations originaires de l'ouest de la Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre de la série de rencontres qu'il a initiées depuis son retour au pays le jeudi 17 juin 2021.

À ce rendez-vous, devrait être probablement abordée l'histoire récente de ce peuple qui a payé un lourd tribut lors des tragiques évènements de la crise post-électorale de 2010-2011. Le peuple Wê a connu une véritable tragédie durant cette periode qui a fait plus de 3000 morts dont au moins 800 personnes d'ethnie Wê, supposées proches de Laurent Gbagbo, massacrées en une journée lors de l'offensive militaire menée par les forces pro-Ouattara à Duékoué, la capitale du Guémon.

Amadé Ouérémi, supplétif des Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI), pro-Ouattara, a été reconnu coupable des massacres et condamné à la prison à perpétuité, par le tribunal d' Abidjan en avril dernier. Cet ancien chef de groupe armé, avait combattu aux côtés des forces pro-Ouattara, dans l’ouest du pays en 2011. Cette rencontre avec le peuple Wê, sera donc l'occasion pour Laurent Gbagbo d'essuyer les larmes de ce peuple qui, faut-il le souligner, garde encore les séquelles des différentes crises ivoiriennes.