Bénin: Décès d'Etienne Soglo, cousin de l'ex-président Nicéphore Soglo

Nicéphore Soglo, l'ex-président du Bénin, est à nouveau dans la consternation. Moins d'un mois après le décès de son épouse Rosine, l'ancien chef de l' Etat béninois est encore éprouvé par le décès subit de son cousin Etienne Soglo, doyen des curés du Bénin.

Bénin: Le deuil frappe à nouveau l'ex-président Nicéphore Soglo

La famille de l'ex-président béninois Nicéphore Soglo, est à nouveau éprouvée. Selon des médias locaux, Etienne Soglo, doyen des curés du Bénin, par ailleurs cousin de l'ex-président béninois actuellement à Paris pour des raisons de santé, est décédé, le samedi dernier. Le Père Étienne Soglo qui a cumulé près de 60 ans de vie sacerdotale, était toujours sollicité par l’ex-couple présidentiel, pour les évènements familiaux (mariage ou décès) durant sa vie.

Le décès du père Etienne Soglo est un nouveau coup dur pour l’ancien président Nicéphore Soglo qui n’a pas encore fait le deuil de son épouse décédée le 25 juillet dernier et dont les obsèques n'ont pas encore eu lieu. Rappelons qu’en moins de 2 ans, l’ancien président Nicéphore Soglo a perdu son frère Guy en novembre 2019; ses sœurs Reine et Immaculée, en novembre 2020; son épouse Rosine le 25 juillet 2021 et son cousin Étienne le samedi 21 août 2021.