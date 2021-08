Prof. Kouassi Boko Alexandre dévoile les dangers de la cigarette

Professeur Kouassi Boko Alexandre, pneumologue, enseignant à l’Université de Cocody, a expliqué, dans les moindres détails, les dangers auxquels s’exposent les fumeurs.

Kouassi Boko Alexandre: ‘’Il n’y a pas un organe qui est épargné par la cigarette''

Le tabagisme demeure un fléau dans le monde entier malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation. Selon le ministère de la Santé, environ 5 000 décès sont liés à la consommation de cigarettes. Professeur Kouassi Boko Alexandre, pneumologue, enseignant à l’Université de Cocody et responsable de l’unité de sevrage tabagique du Centre hospitalier universitaire de Cocody, a, dans une interview accordée à pressecotedivoire.ci, dévoilé les dangers auxquels s’exposent les consommateurs du tabac.

‘’Le tabac peut entrainer toutes sortes de maladies. Aucune partie de l’organisme humain, n’est épargnée par le tabac. Des cheveux jusqu’aux pieds, le tabac peut agir, et les conséquences sont désastreuses. Il y a des maladies qui ont des effets immédiats, mais d’autres peuvent devenir des maladies chroniques et des fois, incurables. Il y a plus de 4000 substances toxiques dans le tabac, et ces substances sont de véritables dangers de mort. Il y a des substances qui agissent sur le cerveau, il y a des substances qui prennent la place de l’oxygène dans l’organisme. Vous savez, toute cellule du corps humain a besoin d’oxygène pour vivre. Et quand l’oxygène n’a plus de place pour se fixer sur le sang, cela peut entrainer des complications. Il y a des substances qui détruisent les poumons, entrainant ainsi des maladies respiratoires, et il y en a d'autres qui provoquent les cancers, depuis la bouche jusqu’aux poumons‘’, a expliqué Professeur Kouassi Boko Alexandre.

Puis d’ajouter: ‘’Le tabac agit également sur le cœur. Il y a des petits vaisseaux qui nourrissent le cœur, et le tabac détruit progressivement ces vaisseaux. Une fois que ces vaisseaux sont obstrués, le sang ne circule plus, et le fumeur peut tomber et mourir sur le champ. Ce qui passe au niveau du cœur, peut se passer au niveau du cerveau; là, on parle d’AVC. Cela peut également se passer au niveau des pieds; et là, ça peut entrainer l’amputation. Le tabac agit sur le sexe, les troubles d’érection et l’impuissance sexuels. En un mot, il n’y a pas un organe qui est épargné par la cigarette‘’, a-t-il prévenu.