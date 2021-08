Kylian Mbappé: Le PSG refuse une proposition du Real Madrid

Le Real Madrid annonce avoir transmis au PSG une proposition à hauteur de 160 ME pour racheter la dernière année de contrat de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé: Le Real Madrid passe à l'action pour l'attaquant du Paris Saint-Germain

D'après les informations du média espagnol El Chiringuito ce mardi, les Madrilènes viennent de proposer un chèque de 160 millions d'euros aux Parisiens pour s'attacher les services de l'ancien Monégasque.

Une nouvelle confirmée par la radio RMC et Téléfoot qui précisent cependant que le club de la capitale française a immédiatement décliné cette offre. Et que les choses soient bien claires, ce n’est pas une question de montant, mais de conviction.

Le président du PSG est persuadé qu’il peut encore faire changer d’avis son attaquant. Leonardo est en revanche beaucoup moins convaincu, et le directeur sportif brésilien est lui plus ouvert sur l’idée d’une vente de Kylian Mbappé.

Mbappé ne l'a jamais caché, le Real Madrid est le club de ses rêves. En ce sens, le natif de Bondy a décliné les nombreuses propositions de prolongation du PSG. Madrid compte donc s'engouffrer dans la brèche. D'autant que Leonardo serait ouvert depuis plusieurs mois à une vente du prodige français.

Et si cette première offre ne suffisait pas, le club merengue reviendrait à la charge avec d'autres propositions, sachant bien qu'il s'agit d'une opération de grande envergure et qu'elle nécessitera des négociations intenses. Enfin, dans le cas où Paris restait inflexible, il existerait toujours la possibilité de récupérer le joueur libre dans un an.

Avec cette offensive concrète des Madrilènes, une question se pose désormais : le président parisien Nasser Al-Khelaïfi va-t-il tenir sa position jusqu'au bout ? Jusqu'à maintenant, le boss du PSG a toujours écarté un départ de Mbappé avec une volonté absolue de prolonger son bail. Affaire à suivre sur votre site préféré...