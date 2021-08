La Journée de Maracana Inter-Forums innove avec le concours JOMIF_Crack

La désormais très célèbre Journée de Maracana Inter-Forums Facebook était à sa neuvième édition le samedi 14 Août 2021 du côté de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

Ce qui s'est passé à la 9e édition de la Journée de Maracana Inter-Forums

Ce rendez-vous annuel de la célébration de la fraternité des abonnés Facebook en Côte d'Ivoire a tenu toutes ses promesses. Au programme, la compétition de Maracana a enregistré 48 équipes chez les Hommes et 20 équipes chez les Dames.

La Grande innovation cette année a été le concours JOMIF_Crack, le défi intellectuel des réseaux sociaux. Il s'agissait pour le commissaire général Kissinger Sacko, de joindre l'utile à l'agréable en mettant aux prises les internautes à travers des épreuves de culture générale et dictée.

60 candidats se sont donc présentés en amphithéâtre en marge des matchs de Maracana. Trois principaux lauréats ont été primés avec chacun un ordinateur portable respectivement avec les Prix prof. Adama Diawara ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Dr Aka Aouelle Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Ibrahima Diaby ex DGA de Petroci.

Venue de la ville de San-Pédro, la lauréate Mlle Koha Marie France de la Team MP Bruit Gang, a été classée première avec 14,60/20 de moyenne. Au niveau des compétitions de Maracana hommes, les Jeunes Leaders de Bassam sont sortis victorieux face au comité des résidents du campus de Cocody qui jouaient sur leurs bases.

La Team MP Bruit Gang a été sacrée championne chez les Dames.

La Team Hella Friends a remporté le mini-tournoi inter-teams JOMIF. Sous le coup de 17 heures, tous les participants se sont retrouvés au village JOMIF pour la troisième mi-temps qui a vu la remise des trophées et les prestations d’artistes dont le Groupe TNT et Deborbo Lekunfa.

Le Commissaire Général Kissinger Sacko, au nom de son équipe, s'est dit satisfait de la mobilisation des participants et du plein succès de la JOMIF9. Il a tenu à adresser ses remerciements au parrain de l'édition, le Professeur Adama Diawara, à l'ensemble des sponsors qui ont bien voulu prendre part à cette belle aventure.

Le rendez-vous est pris pour JOMIF10 qui consacre les 10 ans de ce concept qui se veut fédérateur de la jeunesse ivoirienne et de toutes les couches de la société ivoirienne.