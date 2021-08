Le message testamentaire de SKelly à ses fans, avant sa mort

La nouvelle de la mort de SKelly a enflammé la toile, ce mercredi 25 août 2021. Mais avant de tirer sa révérence, dans la nuit du mardi 24 août, l'artiste avait laissé un message prémonitoire à ses followers qui pourrait bien servir de testament.

SKelly : « Le vrai tombeau d'un mort se trouve dans le coeur de ceux qui vivent »

Francis Eric Parfait Taregue, plus connu sous le nom d'artiste de SKelly, est décédé dans la nuit du mardi 24 août 2021. Les causes de cette brusque disparition du "Fils d'Abla Pokou" (son autre surnom) varient selon les sources, entre infection pulmonaire et crise de paludisme. L'artiste, qui étonnait ses followers et autres auditeurs et téléspectateurs de chaînes de radio et télévision par la haute portée philosophico-religieuses de ses propos, préparait tout de même son monde à accepter sa mort, lorsqu'elle surviendrait.

« Je suis malade. J’espère que je vais mourir aujourd’hui… Seigneur, tue-moi, ne me laisse pas guérir, je t’en prie. Que cette maladie m’emporte dans la tombe. », avait-il posté sur sa page Facebook. Un autre poste de « l’Oiseau rare » sur les réseaux sociaux s’annonce par ailleurs comme un véritable testament qu’il laisse à ses fans.

« Si la vie est une bonne chose, la mort est son fruit. Si la vie est une bonne chose, la mort est son fruit. Le jour de ta naissance, toi seul a pleuré et les autres ont ri et dansé », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Marche selon la volonté de Dieu, afin que le jour de ta mort, tout le monde pleurent, et toi tu ris et tu danses, car tu sais que quelque chose de bien t’attend après la mort. »

« Le vrai tombeau d’un homme se trouve dans le coeur de ceux qui vivent, ceux qui sont vivants. Si tu as vecu selon le bien et selon la volonté de Dieu, pour toi, la mort est une victoire, et ton cercuail, un char de triomphe. »

« La mort ne peut pas surprendre le sage, car le sage est toujours pêrt à partir… Normalement, on devait pleurer quand un enfant est né et danser quand un humain est mort, car la fin est le début du commencement »