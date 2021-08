COVID-19: Le Bénin suspend les manifestations culturelles et festives

Au Bénin, le Comité interministériel de gestion de la crise sanitaire COVID-19, réuni, mardi, a décidé de la suspension de toutes les manifestations culturelles et festives sur l'étendue du territoire national.

Lutte contre la COVID-19 : Les activités culturelles et festives à nouveau suspendues au Bénin

La décision a été rendue publique ce mercredi 25 août 2021 à la suite de la séance de concertation tenue, mardi 24 août 2021, avec les promoteurs des évènements culturels. Le comité interministériel de gestion de la crise sanitaire COVID-19, représenté par les ministres de la Santé, du Tourisme et de la Culture, des arts et des sports, a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre, toutes les activités festives et sportives sur l'ensemble du territoire béninois.

"En raison de la recrudescence des cas graves de la COVID-19, de la faible couverture vaccinale dans le pays et au regard des mesures de mitigation possibles, le Comité interministériel de gestion de la crise sanitaire COVID-19 a décidé de la suspension de toutes les manifestations culturelles et festives sur toute l'étendue du territoire national", lit-on dans un communiqué de la Présidence.

Le pays compte, à la date du 22 août 2021, 125 personnes décédées de la Covid-19, plus de 3324 cas encore sous traitement pour un total de 12021 contaminées. Depuis la détection du premier cas de la maladie à coronavirus dans le pays, le 16 mars 2020, le Gouvernement a pris des mesures restrictives fortes pour en limiter la propagation.

Au regard de l’évolution de la situation et tenant compte de l’avis du comité technique chargé du suivi de l’évolution de la pandémie, le Conseil qui a acté la décision d'interdiction des activités sportives et festives, exhorte les populations à se faire vacciner ainsi qu' au strict respect des mesures barrières.