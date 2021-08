Le Paris Saint-Germain réclame 220M€ pour libérer Kylian Mbappé

Transferts : Le Paris Saint-Germain ouvre la porte à un départ de Kylian Mbappé. Le club de la capitale française a rejeté l’offre de 160 M€ du Real Madrid.

Le bras de fer Real Madrid - Paris Saint-Germain au sujet de Kylian Mbappé, se poursuit

Le directeur sportif parisien, Leonardo, a réalisé une vraie mise au point sur ce dossier ce mercredi pour la radio RMC.

«L'offre du Real refusée ? Oui, on a dit non verbalement. Mais on ne retient personne. Si quelqu'un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été, et on ne laissera personne le détruire. On considère l'offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd'hui. On doit aussi une partie de cet argent à Monaco et on considère que la proposition n'est pas suffisante (…) Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair... Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S'il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c'est à nos conditions», a prévenu le Brésilien.

Leonardo a surtout révélé: «C’est surtout la manière de faire du Real Madrid qui ne nous plaît pas». Le directeur du PSG, en fin négociateur, ne donne pas le chiffre exact, mais fixe un seuil à savoir le montant à débourser en 2017, à savoir 180M€.

En effet, selon les informations du Parisien, le club de la capitale réclame 220M€ pour lâcher son international français. Un chiffre qui n'a rien d'anodin puisque cela correspond à la somme payée par le PSG en 2017 pour le recrutement de Neymar.

Et surtout, il convient de rappeler qu'en cas de vente ou de prolongation de Kylian Mbappé, le PSG devra reverser 35M€ à l'AS Monaco comme le stipule l'accord passé entre les deux clubs en 2017.

Depuis plus d'un an, les négociations entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé n'aboutissent pas. Le club français veut prolonger le contrat de sa star qui ne l'entend pas du même oeil. Après avoir réclamé des renforts lors de l'intersaison, l'attaquant du PSG voudrait toujours quitter la France.