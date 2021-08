Festival Hip Hop Enjaillement : Le concours rap est lancé !

Le concours rap du Festival hip hop enjaillement (F2EH9), initiée par la rappeuse Nash, a été lancée le mercredi 25 août 2021 à Azalaï Hôtel par le lancement de l'étape d'Abidjan. Seize jeunes rappeurs ont participé à l'audition devant le jury présidé par Jarafro, un professeur de musique, compositeur et arrangeur ivoirien.

Festival Hip Hop Enjaillement/ Nash : "Ce concours est respectable..."

Les premières présélections du concours de rap du Festival hip hop enjaillement ont eu lieu le mercredi 25 août par l’étape d’Abidjan à Azalaï Hôtel. Greffé au festival de Hip Hop depuis 2017, ce concours (F2HE Micro Class) est une scène d’expression de la jeunesse à travers le rap et de détection de nouveaux talents

Pour ces premières présélections, dans la salle Citronnelle du réceptif hôtelier, 16 jeunes rappeurs en herbe ont été auditionnés par un jury présidé par Jarafro Le Jazziwê (professeur de musique, compositeur et arrangeur) et composé de Mireille Tchondé (administratrice engagement des jeunes à UNICEF Côte d’Ivoire), Zifa (beatmaker) et Smayle (artiste parolier).

Les candidats ont été évalués sur une prestation de deux titres, notamment, une première composition personnelle, au choix, et une seconde sur le thème imposé du concours cette année, à savoir "Lutte contre la violence et le travail des enfants". À propos de ce thème, Mireille Tchondé, membre du jury et représentante du partenaire UNICEF, a déclaré que "ce sont les jeunes qui peuvent mieux parler des problèmes qui les concernent". Pour elle, "c'est une grande joie de voir qu’ils s’approprient cette sensibilisation et portent le message dans leurs différentes communautés".

Pour sa part, la rappeuse ivoirienne Nash, ambassadrice UNICEF pour la défense des droits des enfants et des jeunes depuis avril 2019, initiatrice du F2HE a remercié l’organisme international pour tout l’accompagnement qu’il apporte dans ce projet salutaire.

Avant l’ouverture de la compétition, "Omanh" Nash a également tenu à faire cette précision de taille sur les valeurs du concours ."Le Festival hip hop enjaillement est respectable et respecté. Nous ne tolèrerons pas de vulgarités dans les paroles et dans les textes. Le jury veille à cela. Au-delà de l’enjaillement, il y a surtout le vecteur éducatif que ce concours porte. On doit donc se donner de la rigueur et être correct dans les gbahements (chansons, propos)", a souligné la "go cracra du djassa".

Les critères de notation sont le flow (l’adaptation au beat), la diction, le thème, l’occupation scénique/performance et la tenue vestimentaire. Les candidats sont notés sur un total de 120 points. Au terme de la compétition, 10 rappeurs sur les 16 ont été qualifiés par le jury pour les quarts de finale. Ce sont par ordre de classement : Koudougnon, T-Mille, Nany, Master Game, Lets Go 225, Mister Gbeli , Beebee Stone, KAAJ 93, Lil Boy 225 et Love Christ.

Après cette première étape, cinq autres présélections vont suivre. Le 28 août 2021, le festival pose ses valises à Bingerville, ensuite le 4 septembre à Bondoukou, le 9 septembre à Daoukro, le 17 septembre à Soubré et le 22 septembre à Yamoussoukro. Les quarts de finale sont prévus le 25 septembre, la demi-finale le 1er octobre. Le successeur du rappeur Kronos, vainqueur de la dernière édition en 2019, sera connu le 2 octobre. Kronos est aujourd’hui produit par 2N Prod (maison de production de Nash) et fait ses premiers pas dans le milieu professionnel de la musique.