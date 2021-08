FPI : Des Ivoiriens de la diaspora prêtent allégeance à Affi N'Guessan

Dans la bataille de positionnement qu'il mène contre Laurent Gbagbo, Pascal Affi N'Guessan peut compter sur des Ivoiriens établis en Europe. Dans une déclaration, dont Afrique-sur7 a reçu copie, des membres du Secrétariat Général du FPI et les Représentants du FPI résidant en Europe, ont réaffirmé leur fidélité à l'ancien Premier ministre.

Pascal Affi N'Guessan ratisse large en Europe pour son FPI

À la suite de la décision de Laurent Gbagbo de créer un nouveau parti politique, Pascal Affi N'Guessan s'est lancé à l'assaut de ses militants et sympathisants pour leur expliquer l'évolution de ses rapports avec son ancien patron, et profiter, par la même occasion, pour leur donner de nouvelles directives. C'est dans cette dynamique que le président du Front populaire ivoirien (FPI) a entamé une vaste tournée dans le Moronou, sa région d'origine, pour battre le rappel des troupes. Cette tournée a en effet débuté, le 24 août dernier.

Quelque chose d'important se tenait pourtant en Europe, à la veille de cette tournée d'explication de l'ancien Premier ministre ivoirien. C'est que le 23 août 2021, des membres du Secrétariat Général et les Représentants du Front populaire ivoirien résidant sur le vieux continent, ont en effet pris acte de la volonté de Laurent Gbagbo de quitter le FPI et de créer un nouveau parti. Ils ont réaffirmé leur soutien à Pascal Affi N'Guessan, président du parti.

DÉCLARATION DES MEMBRES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET LES REPRÉSENTANTS DU FPI RÉSIDANT EN EUROPE

Suite aux déclarations du Président Laurent GBAGBO, en date du 09 Août 2021, au Palais de la Culture d'Abidjan ;

- Vu sa décision clairement exprimée d'abandonner le Front Populaire Ivoirien, pour créer un nouveau parti avec ses partisans ;

- Considérant que le Comité Central du 14 Août 2021, l'a exclu du Front Populaire Ivoirien pour incompatibilité de sa décision de créer un nouveau parti avec sa qualité de membre du FPI ;

- Considérant que le Premier Ministre Pascal AFFI N'guessan à recherché en vain, un compromis viable, pour lui céder le poste de Président du Front Populaire Ivoirien, et préserver l'unité du parti ;

La Vice-Présidence du Front Populaire Ivoirien chargée des Représentations du FPI en Europe et de la Coopération Décentralisée,

- Prend acte de toutes les décisions prises par le Front Populaire Ivoirien, concernant l'ancien Président Laurent GBAGBO ;

- Réitère son indéfectible soutien au Premier Ministre Pascal AFFI N'guessan, Président du Front Populaire Ivoirien et à l'ensemble des membres de la Direction du Parti ;

- Lance un vibrant appel à tous les militants et sympathisants du FPI-Diaspora au rassemblement, à la mobilisation générale, dans la sérénité et la fidélité à nos idéaux de démocratie, de paix et de progrès ;

Déclare sa foi en un Front Populaire Ivoirien désormais soudé, fort, conquérant, et en une Côte d'Ivoire réconciliée, harmonieuse et prospère.

Fait à Paris le 23 Août 2021

Signataires :

Brigitte KUYO, Vice-Presidente du FPI chargée des Représentations du FPI en Europe et de la Coopération Décentralisée, Georges AKA, Secrétaire Général Adjoint du FPI chargé des Représentations FPI en Europe

Les Secrétaires Nationaux techniques :

- Joseph ABA, Secrétaire National, chargé du Suivi des politiques publiques européennes,

- BONI MARC AKA, Secrétaire National chargé de l'animation politique,

- Édith Bolou ITTO, Secrétaire Nationale chargée des Jumelages et de la Coopération Décentralisée en Amérique du Nord,

- Auguste Siméon BA, Secrétaire National de l'informatisation du Parti,

- Guy Patrick DOBA, Secrétaire National chargé du jumelage et de la Coopération dDécentralisée en Europe.

Les Secrétaires Nationaux de Région :

- Stive KOUA, Secrétaire National chargé des Représentations de l'Europe de l'Ouest et de l'Est,

- Edouard YRO, Secrétaire National chargé des Représentations de l'Europe du Nord,

Les Représentants :

- Nicolas LASME : Représentant FPI France,

- Alain VONAN : Représentant FPI Allemagne,

- Dominique SAHAN : Représentant

FPI Belgique,

- Guy Patrick DOBA : Représentant FPI Espagne,

- Charles SERELE, Représentant FPI Italie,

- HODJO : Représentant FPI Suisse,

- Michel BAYA : Représentant FPI Danemark,

- Henri GOSSE : Représentant FPI Suède,

- Freddie Arsène MANDET : Représentant FPI Royaume-Uni,

- Michel IPPOTE : Représentant FPI Norvège.