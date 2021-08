Côte d'Ivoire: Un autre cadre du PDCI lâche Bédié pour Ouattara

Dominique Ngbala Brou et ses camarades du Mouvement National Espoir PDCI RDA, ne sont plus membres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ils ont officialisé leur départ, ce jeudi lors d'un point de presse animé à Abidjan. Ils fustigent la gestion des dirigeants du vieux parti, qui, en plus de leur manque "d'objectivité", ne connaissent ni "la redevabilité", ni "la repentance" encore moins le "respect " pour les militants.

Dominique Ngbala Brou (PDCI): "Continuons de faire confiance au Président Alassane Ouattara, l’héritier naturel du Président Félix Houphouët-Boigny"

(...) Le Mouvement National Espoir PDCl-RDA qui a initié et contribué à des combats politiques importants pour le peuple ivoirien, s'insurge du manque d'objectivité de la part des dirigeants du PDCI-RDA. Pis, ces dirigeants ne connaissent ni la redevabilité, ni repentir, ni regret et respect vis-à-vis des Ivoiriens en général et particulièrement aux militants du PDCl-RDA que nous sommes.

Le parti fondé par le père de la nation Félix Houphouët-Boigny pour rassembler les Ivoiriens et pour bâtir une nation prospère est aujourd'hui l'ombre de son passé. Les échecs politiques combinés aux débâcles électorales successives démontrent que les dirigeants ce parti, en déphasage avec la réalité des Ivoiriens, ont réussi à désacraliser l'œuvre politique du père de la nation. En face de ce tableau politique sombre et de plus en plus violent, nous avons un pays qui va de l’avant, un pays qui renoue avec le développement sous la clairvoyance et le travail acharné de son excellence Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire. Hier comme aujourd’hui résolu à rassembler les Ivoiriens.

Les récentes libérations des auteurs de troubles et le retour des exilés témoignent la grandeur d’un homme d'État. Un digne héritier de feu Félix Houphouët-Boigny. Contrairement au plan funeste des dirigeants d'un parti qui n 'a pas su faire sa mue avec l'évolution des mentalités. Faisant de ce parti aujourd'hui un quémandeur d'une nouvelle alliance contre-nature au plan idéologique, mais avec le "boulanger" de la politique ivoirienne qui a échappé par manque de preuve à la justice internationale.

Chers partenaires de la presse nationale et internationale. Chers invités.

De ce fait, le Mouvement National Espoir PDCI RDA, avec l'ensemble de ses membres et démembrement national, décide de s'inscrire dans la vision politique de Rassemblement et de développement de la Côte d'Ivoire avec le Président Alassane Ouattara, Président du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la Paix, le RHDP. Le Rassemblement dont le PDCI-RDA devrait y demeurer. Le Mouvement National Espoir PDCI-RDA déroulera une matrice d'activités pour vulgariser les actions de développement, mais aussi de rassemblement et d'ouverture du chef de l’État Son Excellence Alassane Ouattara et son gouvernement. Enfin, le Mouvement National Espoir PDCI-RDA appelle les Ivoiriens à continuer de faire confiance au Président Alassane Ouattara, L’héritier naturel du Président Félix Houphouët-Boigny.

Je vous remercie !

Dominique Ngbala Brou

Président du Mouvement National Espoir PDCI RDA