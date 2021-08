Cinema français: L’histoire secrète entre Mireille Darc et Alain Delon

Mireille Darc et Alain Delon - Retour sur l'histoire d’amour d'un couple mythique, un conte de fée des années 60, qui restera à jamais gravé dans les annales du cinéma français.

Un problème d’enfant met fin à l'idylle entre Mireille Darc et Alain Delon

Mireille Darc, surnommée la « grande sauterelle », est décédée dans la nuit de dimanche à lundi 28 août 2017 à l'âge de 79 ans dans un accident de voiture survenu dans un tunnel en Vallée d'Aoste le 7 juillet 1983. Tragique disparition mais surtout triste fin d'histoire d'amour plutôt qui avait sublimé le public français et le monde du cinéma. C’est l’histoire de Mireille Darc et Alain Delon, une romance qui débuta dans le plus grand secret, à Rome.

Chacun, au milieu du grand tumulte de tournages survoltés, vivait dans sa petite bulle. Se découvrant et apprenant à se connaître en se confessant des pans entiers de vie. Deux cœurs solitaires qui s’épanchaient et se parlaient, des heures durant. Ils pleuraient, ils riaient, ils se plurent de la sorte.

15 années de romance, de french kiss public - Mireille Darc et Alain Delon

« On s'est croi­sé, Alain m'a regar­dée, je l'ai regardé, on s'est souri », confiait Mireille Darc dans une interview accordée à Gala, il y a quelques années. Pourtant, à cette époque, l’actrice explique ne pas avoir eu de coup de cœur immédiat pour l’acteur. « Ça n’a pas fait tilt. Je l’ai trouvé superbe, mais je ne me suis pas dit : « oh c’est l’homme de ma vie ! » ». Après qu’Alain Delon lui a proposé de tourner dans Jeff, en 1968, Mireille Darc se met à passer de plus en plus de temps avec l’acteur.

Elle découvre alors un Alain Delon « romanesque, romantique, tendre et en même temps très fort ». Son charisme et son aspect mystérieux l’attirent, l’affection qu’il lui témoigne aussi, elle succombe. Leur histoire durera 15 ans. Quinze années qui ont permis à Mireille Darc de prendre le dessus sur sa jalousie. « Vivre avec Alain m'a guérie de la jalou­sie », expliquait-elle. Le couple d'acteurs vit un rêve éveillé, jusqu'au jour où l'envie de fonder une famille s'immisce entre eux.

Invitée sur le plateau de l'émission Thé ou Café en novembre 2018, l'acteur de 85 ans, s'était confié sur la terrible raison qui l'a poussé à quitter sa compagne qui aurait dû célébrer son 83e anniversaire ce samedi 15 mai. "Je ne sais pas si vous le savez, pourquoi nous nous sommes quittés, la vérité avec Mireille, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d’enfant", a expliqué Alain Delon pendant l'émission. Une période compliquée pour le couple dont l'acteur n'a rien oublié puisque "ses médecins m'avaient dit si elle a un enfant, elle peut mourir (...) Je ne pouvais pas demander à une femme de me donner un enfant pour mourir dans l'heure qui suit et c'est un peu pour ça qu'on s'est quitté."

Fragile de santé à cause d’une malformation cardiaque, Mireille Darc ne veut pas se risquer à porter un enfant. Alors les amoureux ont fait le choix de mettre un terme à leur idylle, n'ayant plus les mêmes envies dans la vie. Dans une interview accordée à Gala en 2011, Mireille Darc confiait qu’Alain Delon, même après toutes ces années passées à ses côtés, "avait besoin de faire sa vie." L'actrice dans le film Le Grand Blond avec une chaussure noire, avait compris pourquoi son compagnon souhaitait des enfants. Il voulait partager sa passion de la scène et son amour de la caméra. "Cela passe par le code génétique. Ses trois enfants ont les mêmes initiales que lui, et aujourd’hui, il est fou de joie de jouer avec sa fille au théâtre", expliquait-elle.

Mais malgré leur séparation en 1983, les deux acteurs sont toujours restés très proches. En 2017, Mireille Darc s'était longuement confiée sur sa vision de la mort et sa terrible crainte de laisser son époux seul : "Il n'y a qu'une seule chose qui me fasse mal, c'est de laisser mon mari". "J'ai perdu beaucoup de gens, donc j'espère qu'ils m'attendent, qu'ils vont faire la fête avec moi. Si j'ai bien compris, on continue quelque chose après, ça ne s'arrête pas", déclarait l'actrice.