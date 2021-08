Nigéria: Des hommes armés tuent 36 personnes de maison en maison

Au Nigéria, au moins 36 personnes ont été tuées, ainsi que plusieurs habitations détruites lors d'un raid mené par des assaillants dans un village près de la ville de Jos, dans le centre du pays.

Nigéria : Une attaque armée fait 36 morts dans le centre du pays

Selon la voix de l' Amérique (VOA), le drame a eu lieu tard dans la nuit du mardi 24 août dernier. Des hommes armés sont passés de maison en maison, tuant 36 habitants du village de Yelwa Zangam, près de la ville de Jos, la capitale de l'État du Plateau. Le gouverneur de l'État du Plateau, Simon Lalong, a qualifié l'attaque d'"acte barbare" et a déclaré que les forces de sécurité avaient arrêté 10 suspects et en poursuivaient d'autres.

Des combats ont régulièrement lieu entre le groupe Hausa-Fulani qui domine tout le nord du pays et un certain nombre de groupes ethniques locaux beaucoup plus petits. Un habitant de la région a déclaré que les assaillants étaient des Fulanis d'une région voisine impliquée dans une querelle avec la communauté Yelwa Zangam. Une information que Reuters dit n'avoir pas vérifiée de manière indépendante. Toutefois, confirme le média, un médecin de l'hôpital de Jos a déclaré que 36 corps avaient été ramenés du village.

Un couvre-feu de 24 h a été décrété dans la région environnante afin d'éviter de nouvelles pertes humaines et matérielles. Le Nigeria, faut-il le souligner, connaît cette année une recrudescence de la violence. Les enlèvements contre rançons et les vols à main armée étant monnaie courante dans plusieurs États respectifs. La cause sous-jacente de la plupart des tensions signalées dans le pays, est la pauvreté qui intensifie la concurrence pour les ressources et les emplois. Outre ce fait, le pays est également confronté à des attaques terroristes menées par les jihadistes de la secte de Boka Haram.