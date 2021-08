Fraude sur l'eau : La SODECI indexe les lavages-auto et les chantiers

La SODECI (Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire) subit d'énormes pertes financières à cause de la fraude sur l'eau. Sékongo Tannignigui, le directeur adjoint de la lutte contre la fraude au sein de ladite entreprise, a confié à l'AIP (Agence ivoirienne de presse) que les chantiers d'immeubles et les lavages auto figurent en pôle position en termes de la fraude sur l'eau.

La SODECI dévoile les plus grands fraudeurs d'eau

À travers un entretien avec nos confrères de l'AIP (Agence ivoirienne de presse), Sékongo Tannignigui a laissé entendre qu'en termes de la fraude sur l'eau, les meilleurs fraudeurs sont clairement identifiés. "Comme l’électricité, la fraude sur l’eau touche toutes les couches de la société. On a des chantiers d’immeubles dans des quartiers structurés qui sont construits avec l’eau en fraude. Dans ces quartiers, on a des lavages d’autos, des piscines, qui sont alimentés par des réseaux frauduleux. On a même des cas d’usines qui ont été pris en fraude sur l’eau. La fraude n’est donc pas du fait des quartiers périurbains seulement", a soutenu le cadre de la SODECI.

Il faut rappeler que la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire a mis sur pied la direction de lutte contre la fraude au regard de la fraude généralisée constatée sur le réseau d'eau et d'électricité. La mission de ce nouvel organe est d'éradiquer la fraude en réprimant grâce aux lois en vigueur, à savoir l'article 465 du Code pénal et du code de l'électricité.

Sékongo Tannignigui a également fait savoir que de janvier 2021 à fin juillet 2021, la SODECI a interpellé 2 867 fraudeurs, dont 2 115 à Abidjan et 752 à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. "Nous sommes autour de 16 milliards FCFA de perte par an au niveau de la fraude sur l’eau et environ 40 milliards F CFA par an pour l’électricité", a-t-il lâché.