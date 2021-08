Foot: Cristiano Ronaldo quitte la Juve et revient à Manchester United

Le portugais Cristiano Ronaldo ne rejoindra pas Manchester City. L'attaquant de 36 ans a quitté la Juventus et signe son grand retour à Manchester United, son ancien club qui l’a revelé en Europe.

Manchester United: Les chiffres de l’incroyable retour de Cristiano Ronaldo

C’est la bombe du mercato estival de ce vendredi 27 aout 2021. Pour une indemnité de transfert de 28 millions d’euros, la Juventus de Turin a accepté de liberer Cristiano Ronaldo dans ce qui peut être considéré comme l'incroyable feuilleton de ce mercato.

L'information a été officialisée vendredi en fin d'après-midi par MU. Annoncé avec insistance du côté de Manchester City ces derniers jours, Cristiano Ronaldo a bien rejoint la ville britannique.

Mais pour signer à... United ! Douze ans après son départ, le quintuple Ballon d'Or, a quitté la Juventus Turin pour faire son grand retour du côté des Red Devils.

Dans un long message publié sur Instagram, Cristiano Ronaldo a fait ses adieux à la Juventus Turin. Le quintuple Ballon d'Or, qui fait son grand retour à Manchester United après douze ans, salue l'un des "plus grands clubs d'Europe".

"Aujourd'hui, je quitte un club incroyable, le plus grand d'Italie et sûrement l'un des plus grands d'Europe, écrit le Portugais sur Instagram. J'ai donné mon cœur et mon âme pour la Juventus et j'aimerai toujours la ville de Turin jusqu'à mes derniers jours. Les supporters bianconeri m'ont toujours respecté et j'ai essayé de répondre en me battant pour eux à chaque match, chaque saison, chaque compétition", a écrit le portugais.

Une offre officielle entre 25 et 28 millions d'euros

Des sources proches de City confirment que l'agent de Ronaldo, Jorge Mendes, lui a proposé l'ancien attaquant de Manchester United après son échec sur sa cible principale Harry Kane, qui a décidé de rester à Tottenham.

Manchester United a obtenu le retour de Ronaldo avec une offre officielle entre 25 et 28 millions d'euros (la somme varie selon les médias, ndlr). Probablement assez pour la Juventus Turin, qui espérait 28,8 millions d'euros pour rentrer dans ses frais. Pour rappel, il ne restait qu'une seule année de contrat à CR7.

D'après le très sérieux média britannique The Athletic, les Red Devils ont proposé 15 millions d'euros + 8 millions d'euros de bonus.

De son côté, Sky Italia indiquait que Cristiano Ronaldo allait signer un bail de deux saisons avec MU, assorti d'un salaire net vraisemblablement de 29 millions d'euros. La durée du contrat n'a pas été, confirmée par le club.