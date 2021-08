Mercato: Après le départ de CR7, Eden Hazard en route vers la Juventus

Eden Hazard va-t-il combler le départ de Cristiano Ronaldo? La Juventus de Turin songe à enrôler l’ailier belge du Real Madrid où Mbappé devrait atterrir dans les prochains jours.

Real Madrid: Eden Hazard s'écarte de la fusée Mbappé et file vers la Juventus de Turin

Impitoyable mercato estival 2021-2022 avec des scénaris complètement fous. Messi et Ramos au PSG, Cristiano Ronaldo qui retourne à Manchester United, Grealish à Manchester City, les grosses pointures se sont arraché les superstars à coups de nombreux euros.

Et un engagement de Eden Hazard avec la Vieille Dame est sur le point de se concrétiser. Une option qui sera tout de même profitable à toutes les parties, a fortiori s’il s’agit d’un prêt. En effet, selon les informations du quotidien espagnol Marca, Massimiliano Allegri apprécierait le profil d'un certain Eden Hazard, en difficulté depuis sa signature dans la capitale ibérique.

Très (trop ?) souvent blessé, le Belge n'a pas répondu aux attentes placées en lui depuis son arrivée en 2019 contre un chèque de 100 millions d'euros. À 30 ans, il pourrait ainsi tenter un nouveau pari dans sa carrière en découvrant un quatrième championnat après la Ligue 1, la Premier League et la Liga.

Eden Hazard changerait provisoirement de décor et tenterait de se relancer au sein d’un autre ténor européen. Le Real laisserait de la place à Kylian Mbappé, sa probable future recrue, tout en misant sur un rebond de son ailier belge avec l’idée de le récupérer dans les meilleures conditions l’année d’après.

Et enfin, la Juventus récupérerait un élément de qualité, à même d’apporter de la créativité dont l’équipe manque parfois. Il y a donc tout pour s’entendre et il ne reste désormais plus qu’à se mettre autour de la table et conclure l’affaire.

L'opération pourrait prendre la forme d'un prêt puisque la Vieille Dame compte ses sous et ne dispose pas de grands moyens pour ce mercato.

De plus, la possible arrivée de Kylian Mbappé chez les Merengue promet une concurrence plus rude que jamais, notamment pour Eden Hazard qui ferait mieux de filer en Italie.