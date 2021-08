Café-cacao: Les PCA des coopératives se regroupent en association

Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. L’association des Présidents de Conseils d’Administrations de coopératives de café cacao de Côte d’Ivoire (ASPCACC), s’est dotée d’un siège à la hauteur de ses ambitions à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne.

Des Pca de coopératives de café - cacao de Côte d’Ivoire (ASPCACC) posent un acte fort

Il s’agit d’un duplex de six bureaux et de deux salles de réunion. Ce siège qui a été présenté aux membres, vendredi dernier, sera inauguré à l’occasion de l’investiture du bureau exécutif, prévue le 21 septembre prochain à la Fondation Félix Houphouët.

Lors d’une réunion qui a réuni les adhérents, vendredi à Yamoussoukro, il a été débattu des questions de l’investiture, des textes fondateurs de l’association qui ont fait l’objet de dépôt au ministère de l’intérieur et également de l’ébauche d’une feuille de route du bureau exécutif.

«Nous allons innover en faisant pour notre secteur d’activité et pour nos membres ce que personne n’a fait auparavant. Ayons confiance les uns dans les autres et soyons une famille soudée. Je ne serai pas un président qu’on dirige mais un président qui avance avec son bureau dans une vision concertée. Le monde entendra parler de nous et de nos actions», a réagi Moussa Sawadogo, président de l’ASPCACC.

L’Association des Présidents de Conseils d’Administrations des coopératives de café cacao de Côte d’Ivoire a été créée en janvier 2021 et le bureau exécutif a été mis en place en avril dernier. L’ASPCACC entend, entre autres, défendre les intérêts de ses membres, contribuer à l’éradication du travail des enfants qui ternit l’image de la Côte d’Ivoire, promouvoir l’agroforesterie et être un partenaire crédible des autorités ivoiriennes et des organisations internationales.

Sercom