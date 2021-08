Décès de Skelly: L'émouvant message de sa veuve allemande Monica G.

Quelques jours après la mort du chanteur Coupé-décalé, Skelly, son épouse Monica Gindersdorfer est finalement sortie de son silence. Ce qu'elle a dit.

Monica Gindersdorfer, la veuve de Skelly, fait une promesse

Francis Parfait Tarègue, plus connu sous le nom de Skelly, est décédé, mercredi 25 août 2021. Selon des sources proches de l’artiste à Bouaké, le chanteur était malade depuis un moment. Et aux dernières nouvelles, les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer du poumon.

Quelques jours après la brusque disparition du chanteur, Monica Gindersdorfer, sa veuve, a envoyé un message assez émouvant aux internautes ivoiriens.

"Merci à tous ceux qui pensent à Skelly et à moi. Je donnerais tout pour avoir un peu plus de temps avec lui", a-t-elle confié à "First Mag le vrai", dimanche 29 août 2021.

Pour rappel, aux premières heures de l'annonce de la mort du chanteur, un proche de l'artiste, dans un message posté sur les réseaux sociaux, a expliqué comment Skelly avait rencontré sa dulcinée allemande.

"Directrice du centre culturel allemand à Abidjan, Monica Gindersdorfer est tombée amoureuse de Skelly lors de son premier séjour à Abidjan. Rentrée en Allemagne, elle a toujours gardé son amour pour le chanteur. La dame, à chaque fois qu' elle croisait un Ivoirien en Allemagne, lui demandait de tout faire pour la mettre en contact avec L'Oiseau de Dieu... La jeune femme ne baisse pas les bras et poursuit sa quête jusqu'au jour où elle croise Gadoukou la star et lui avoue son amour pour Skelly. Quand Gadoukou revient sur Abidjan, il ne manque pas de faire la commission de Monica Gindersdorfer qui parvient enfin à retrouver son grand amour, et ainsi débute leur idylle", a témoigné le proche de l'artiste.