Le PNCS forme à la cohésion sociale à travers le financement des AGR

Dans le but de contribuer à la paix et au renforcement de la cohésion sociale en Côte d’Ivoire, le Programme National de Cohésion Sociale (PNCS) a diligenté des missions itinérantes dans plusieurs localités ivoiriennes qui ont été fortement éprouvées, et dans lesquelles la cohésion sociale a été sur le fil du rasoir du fait des évènements de la crise post-électorale de 2020.

Le PNCS forme les communautés ivoiriennes à la cohésion sociale à travers les AGR

Le samedi 28 août 2021, dans les locaux de la sous-préfecture de Bangolo dans la région du Guémon, le PNCS, structure opérationnelle du ministère de la Réconciliation et la Cohésion nationale, a démarré le premier atelier de sensibilisation à la Culture de la Paix, du Vivre ensemble et de la formation à la mise en place des Activités Génératrices de Revenu (AGR) communautaires.

Représentant le Ministre Kouadio Konan Bertin (KKB) dont il est désormais le Conseiller technique, le professeur Amoa Urbain s’est réjoui que SEM Alassane Ouattara et le Gouvernement Patrick Achi, aient confié au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale une mission haletante, celle en vue de l'avènement d'un Ivoirien Nouveau.

« C'est-à-dire cette personne hautement qualifiée et courageuse qui sait par le travail bien fait, s'obliger à faire de son pays non une jungle de violences gratuites et interminables, et par conséquent, inutiles mais un havre de paix où chacun(e) sait, de la base au sommet et vice versa, créer de la richesse pour soi et pour tous (toutes) et beaucoup de richesses en partage pour les générations montantes et futures. Cette Côte d'Ivoire pour laquelle nous sommes en mission, c'est ce pays-là où l'on sait fièrement, comme l'a voulu le Président Félix Houphouët-Boigny, par le travail, la discipline et en union, transformer sa douleur en une douce saveur de pardon, sa peine en joie et la haine qui pourrait l'habiter en une bombe de Richesses et d'Amour pour toutes et pour tous. Car, et il faut s'en convaincre, là où la pensée positive est occupée à concevoir, à piloter et à réaliser des projets de développement, de création de richesses et de promotion vraie de la personne humaine, il est très peu de place pour l'oisiveté », a-t-il justifié.

Pour Amoa Urbain, si les réparations individuelles ont effectué pour les des soins de santé et des accompagnements en réinsertion sociale, cela aussi est vrai mais cela ne suffit pas non plus. Alors il a préconisé : « Reste donc à changer de stratégie. Aussi est-ce avec respect et considération que mon Département ministériel vous offre une autre voie: celle qui consiste dans l'idée que des projets individuellement collectifs appelés "projets communautaires" qui, en certaines localités peuvent donner lieu à la création de Villages-écoles ou de Centres d'incubation, devraient pouvoir contribuer efficacement à promouvoir en tout lieu et en toute circonstance, la culture de la paix, un Vivre-ensemble non plus uniquement durable mais permanent, harmonieux, paisible et pacifique, et la consolidation de la paix par et à travers des Activités Génératrices de Revenu (AGR) communautaires ».

Selon le Directeur général du PNCS, Amoin Kouassi Arsène, les Activités Génératrices de Revenu (AGR) visent à rapprocher les communautés divisées du fait des conflits, tensions et violences survenus dans les dites localités, objet des présents termes de référence. « Le PNCS a été créé depuis 2012 dans l’objectif de ressouder le tissu social, cultiver le vivre ensemble et trouver des solutions pour une paix durable. En lien avec ces objectifs, le PNCS a financé dans le cadre de la réparation communautaire, les femmes de Bangolo en divers matériels.

« Le PNCS a été créé depuis 2012 dans l’objectif de ressouder le tissu social, cultiver le vivre ensemble et trouver des solutions pour une paix durable. En lien avec ces objectifs, le PNCS a financé dans le cadre de la réparation communautaire, les femmes de Bangolo en divers matériels. Je crois fermement avec vous, que nous atteindrons nos objectifs de consolidation de la paix à travers cette formation, mais aussi et surtout par le financement des activités génératrices de revenu (AGR) communautaire pour renforcer la résilience économique des populations. Je voudrais vous rassurer du soutien du PNCS pour toutes les actions en faveur du vivre ensemble et du renforcement de la cohésion nationale », a justifié le Dg du PNCS .

Les travaux de l’atelier de Bangolo ont réussi le corps préfectoral, les autorités municipales, les représentants de la chefferie traditionnelle, les représentants des chefs de communauté allogènes, les représentants des chefs de communauté allochtones, les représentants des leaders de jeunesse, les représentants des responsables d’associations féminines, les guides religieux, les représentants des associations des commerçants et les représentants des associations des transporteurs. Après l’ouverture officielle de cette série d’ateliers qui s’est fait à Bangolo, les villes de Téhiri (30 août 2021), de Toumodi (01 septembre 2021), de Daoukro (03 septembre 2021), de M'Batto (04 septembre) et de Bonoua (09 septembre 2021) qui accueilleront les émissaires de la cohésion sociale.

