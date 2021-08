Agboville: La communauté gouro prône l’unité et la cohésion sociale

C’est dans la ferveur que les Gouro résidant à Agboville, se sont retrouvés, le samedi 28 août 2021, dans un complexe hôtelier de la ville pour célébrer leurs retrouvailles.

Retrouvailles chaleureuses entre Gouro à Agboville

Placée sous le signe de l’unité et de la cohésion sociale, la première édition de la fête annuelle de retrouvailles, a enregistré la participation de plusieurs chefs de communautés.

« La cérémonie qui nous réunit ce jour est la fête de retrouvailles des Gouro. Nous communions autour de l’unité et la cohésion parce qu’ils sont le socle de tout progrès, de tout développement partout où il y a vie humaine. Ne décevons donc pas nos autorités, qui n’ont cessent de prôner ces valeurs sociales », a indiqué Gohiboué Bi Zah, président du comité d’organisation.

Même son de cloche de la part de Jonas Kouassi Bi, porte-parole de la communauté gouro d’Agboville, qui a, quant à lui, plaidé pour le maintien de cette unité entre les Gouro eux-mêmes et entre les Gouro et les communautés sœurs.

Invité d’honneur de la cérémonie, Tiboué Tchin Michel, député de la circonscription de Bédiala, Gonaté et Gadouan, s’est félicité de la bonne cohabitation entre les Gouro et les autres peuples.

« Les Gouro constituent un peuple pacifique, discipliné. Ils sont un peuple débout, un peuple qui a une vision. C’est un peuple qui est franc dans sa relation parce que les Abbey aiment les gens qui sont francs dans leur relation. Et, si vous avez pu vous insérez dans ce tissu social c’est parce que vous êtes francs dans vos relations », a-t-il rappelé.

Le peuple gouro, faut-il le rappeler, fait partie du groupe mandé, principalement les Mandé du sud. Il est installé majoritairement dans la région de la Marahoué. Toutefois, on les retrouve aussi, dans les régions du Haut-Sassandra (Vavoua, Bédiala) et du Gôh(Oumé).

Prenant la parole, Roger Niangoran, représentant le parrain de la cérémonie, Dimba N’Gou Pierre, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, n’a pas manqué d’encourager ses hôtes dans la recherche d’un climat apaisé.

« Au nom du parrain, je tiens à vous adresser mes remerciements pour le choix porté sur le ministre Dimba. Partout où on parle d’unité et de vivre ensemble le ministre répond toujours présent… Et donc, c’est une fierté et une bonne chose de voir que, vous avez décidé de fêter autour de la cohésion sociale », s’est réjoui l’émissaire du président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Tizié TO Bi

Correspondant régional