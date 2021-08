Église Méthodiste Unie: Les 60 ans d'existence de l' UFEMUCI, célébrés

Le culte de clôture des festivités marquant les 60 ans de l’Union des Femmes de l’Église Méthodiste Unie Côte d’Ivoire (UFEMUCI), a eu lieu, comme prévu, le dimanche 29 août 2021, au temple Israël de Treichville, une commune du district d' Abidjan.

Église Méthodiste Unie Côte d’Ivoire: L' UFEMUCI a célébré ses 60 ans d'existence

Au moins 2000 femmes ont pris part, dimanche, aux festivités marquant les soixante ans d'existence de l' Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire. La cérémonie a eu lieu au Temple Nouvel Israël de Treichville, en présence de son éminence Bishop Boni, premier responsable de l' Eglise méthodiste Unie de Côte d'Ivoire. À l'occasion, les femmes de l' EMUCI, avec à leur tête la présidente Marcelline Beda, ont exprimé, dans la ferveur et à travers des actions de grâce, leur reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ "pour ses bienfaits" à l'endroit de leur mouvement.

La première responsable de l' EMUCI a rendu un hommage appuyé à toutes les pionnières du mouvement et distingué les tenants du mouvement. À sa suite, Le Bishop Benjamin Boni a invité les femmes à tenir bon le flambeau pour pérenniser l'œuvre des pionnières et faire avancer l'œuvre de christ « femme audacieuse et persévérante, toujours en avant avec Jésus-christ ».

Invitée d’honneur des femmes de l' EMUCI, la ministre Arlette Badou épouse N'guessan, en charge de la Culture, a salué cette belle mobilisation des femmes méthodistes. Elle a ensuite émis le vœu de voir le projet de réalisation de la maison des femmes, voir le jour pour une meilleure autonomisation des femmes et des actions plus hardies pour la lutte contre la pauvreté.

La chorale liturgique du temple Israël de Treichville, ainsi que des chorales de femmes, ont assuré la louange de ce grand moment de reconnaissance. L' Union des Femmes de l’Église Méthodiste Unie Côte d’Ivoire a été portée sur les fonts baptismaux en 1960 au temple Israël de Treichville. Cette association a, au fil des années, permis de travailler à l’émancipation et au développement holistique de la femme méthodiste.