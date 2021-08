Mercato: Willian a snobé l'OL de Laulas, le Bayern accueille Sabitzer

Mercato - Contacté, willian ne rejoindra pas l'Olympique lyonnais (OL) cet été, tout comme Sardar Azmoun. En revanche, pari gagné pour le Bayern Munich qui a trouvé son bonheur auprès de Marcel Sabitzer qui débarque en provenance du RB Leipzig.

L'OL toujours à la recherche de son attaquant avant la fin du mercato estival

Évoqué par Jean-Michel Aulas la semaine dernière, un plan B était dans les tuyaux en cas d'échec sur la piste Azmoun. Il s'agit du Brésilien Willian, libre et intéressé par le projet lyonnais. Mais ce dernier s'est déjà engagé avec les Corinthians et a donc décliné la proposition de l'OL. L'ailier de 33 ans va quitter Arsenal, lors de ce mercato, pour s'engager avec les Corinthians, où il a été formé. Une autre option mène au Montpelliérain Gaëtan Laborde, mais ce dernier pourrait coûter beaucoup d’argent. Le président de Montpellier, Laurent Nicollin, demanderait une somme de 20 millions d’euros.

De son côté, le Bayern Munich, à la recherche d'un joueur pour densifier son entrejeu, a jeté son dévolu sur Marcel Sabitzer (27 ans), un joueur qu'il a fait grandir quand il était entraîneur du RB Leipzig. L'Autrichien a muté sous les ordres de Julian Nagelsmann afin d'occuper une position plus centrale. Polyvalent, le natif de Graz n'avait plus qu'un an de contrat avec le RB Leipzig et ne voulait pas prolonger. Ne comptant pas perdre un joueur clef gratuitement dans un an, le club saxon était ouvert aux discussions. Celles-ci ont donc eu lieu avec le Bayern Munich et elles ont pris du temps.