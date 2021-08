Une imitation de viol sur la télé NCI suscite l'indignation générale

La chaîne de télévision dénommée Nouvelle chaîne ivoirienne (Nci) est au coeur d'une vive polémique qui enflamme la toile depuis lundi soir.

Shan'L: "Honte à vous NCI (...) Comment pouvez-vous tolérer de tels écarts?"

La Nouvelle chaîne ivoirienne (NCI) est au coeur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis quelques heures. En effet, l'animateur camerounais Yves De Mbella a invité sur son plateau, un ex-détenu de la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA), venu faire des confessions sur son ancienne vie de violeur.

Ce dernier a même été invité à faire une démonstration de viol sur un mannequin femme. La vidéo de cette scène a été publiée sur la toile, suscitant l'indignation générale de plusieurs internautes.

La jeune chanteuse ivoirienne Prisca est très rapidement montée au créneau pour exprimer sa colère. '' Comment une télévision ivoirienne peut inviter un criminel « un violeur (même si c’est un acteur)», parler de ses victimes, de comment il les prenait, comment il les violait. Et l’animateur lui demande si ses victimes avaient du plaisir et il répond Oui, avec démonstration de viol en pleine émission ? Dites-moi que je rêve, c’est écœurant, inadmissible, irrespectueux surtout envers la femme. Un viol c’est déjà tellement dégradant, déshumanisant pour la victime. Pffff. La culture du buzz est en train de détruire ce pays'', a-t-elle dénoncé dans un message posté sur la toile.

La chanteuse gabonaise Shan'L a également exprimé son indignation face à cette situation. ''Honte à vous NCI ! Une chaîne d’une telle envergure. Comment pouvez-vous tolérer de tels écarts? Inviter un violeur sur une chaîne de télé qui plus, est diffusée partout dans le monde et faire la promotion du viol en mode démonstration et éclats de rire! Mais p..., qui êtes-vous ? Vous pensez aux victimes ? Dégueulasse ! Honte à vous !'', a posté La Kinda.