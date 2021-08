Promotion du viol sur NCI: Shado Chris prend une importante décision

Le rappeur ivoirien Shado Chris s'est prononcé sur l'affaire relative à l'émission à polémique sur NCI, mettant en scène un ancien violeur qui tente de reconstituer une scène de viol.

Shado Chris: ''Je m’insurge contre toutes formes de violences et agressions physiques et sexuelles''

La Nouvelle chaîne ivoirienne (NCI) est au cœur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis lundi soir. En effet, l'animateur camerounais Yves De Mbella a invité sur son plateau, un ex-détenu de la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA), venu faire des confessions sur son ancienne vie de violeur. Ce dernier a même été invité à faire une démonstration de viol sur un mannequin femme. La vidéo de cette scène a été publiée sur la toile, suscitant l'indignation générale de plusieurs internautes.

Parmi les indignés, l'arrangeur chanteur ivoirien, Shado Chris. ''Comme vous tous (...) j’ai été choqué de voir et entendre les propos tenus aujourd’hui (lundi soir) à l’émission LTI vacances sur la nouvelle chaîne ivoirienne NCI. La culture du viol peut aisément perdurer lorsque nous adhérons à de telles idées qui véhiculent la violence sur les femmes qui se voient ainsi sous-valorisées. Je m’insurge contre toutes formes de violences et agressions physiques et sexuelles. Je suis profondément indigné en tant que personne mais surtout en tant que père d’un petit garçon à qui j’apprends chaque jour les valeurs et le respect qui doivent être dues aux femmes. Nous vous devons tous la VIE ! Je respecte profondément le travail abattu par toutes les ONG et tous les activistes, ces personnes là qui se battent au quotidien pour accompagner et soutenir toutes ces victimes qui souffrent en silence et dont la voix ne porte pas autant que certains sujets… '', a-t-il indiqué.

Invité ce mardi à une autre émission sur la chaine NCI, Shado Chris a décliné l'invitation. ''En pensant à toutes ces personnes, je ne saurai être présent (...) à l’émission ShowBuzz sur NCI '', a-t-il ajouté.