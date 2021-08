« Réussite sans limite », la recette qu’il faut pour se bâtir une fortune

« Reussite sans limite » est le premier ouvrage que Koffi Rodrigue vient de publier en deux Tomes. À travers ces livres, l’auteur donne sa recette à ses lecteurs pour parvenir à la tête d’une immense fortune. Mais cela passe nécessairement par un "diagnostic de la personnalité" de l'aspirant et surtout "sortir des sentiers battus" pour adopter de nouvelles méthodes de réussite.

« Réussite sans limite », des livres qui changent la vie, selon l'auteur

Réussir demeure une préoccupation majeure pour tous. Avoir une condition sociale des plus opulentes pourrait également constituer un idéal, qui était jusque-là, réservé à une certaine élite. Mais avec « Réussite sans limite », Koffi Rodrigue Francis explique avec simplicité et éloquence, de « riches enseignements sur la capacité de l’homme ou de la femme à transcender sa situation vécue, qui pourrait être pleine de difficultés, pour parvenir à une percée authentique et pérenne ».

Dans le Tome 1, ayant pour sous-titre « Faire le diagnostic de sa personnalité et se forger une identité de réussite authentique », l’ingénieur en Informatique et Télécoms entend accompagner le lecteur dans « une analyse profonde de sa personnalité intrinsèque, afin de parvenir à mieux orienter ses actions ». La loi de correspondance, qui stipule que la nature extérieure de l’homme est le reflet de sa nature intérieure, constitue la principale trame de ce premier tome.

Le second Tome, intitulé « Sortir des sentiers battus afin d’expérimenter une percée glorieuse », se présente par ailleurs comme une boîte à outils destinée à aider à l'atteinte des résultats formulés après analyse, afin de parvenir, in fine, à matérialiser ses rêves et à expérimenter une percée authentique.

« L’argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître », reconnaît le Polytechnicien, auteur de ces deux Tomes. N’empêche que la dualité de la vie opposant « Pauvreté à Prospérité », « Échec à Réussite », « Statu quo à Percée », « Amertume à Bonheur » sont des facteurs que l’auteur, Expert en personnal branding, entend concilier pour en sortir les « clés d’une vie épanouie ».

Le livre est déjà présent dans les rayons de la Librairie vie d’impact depuis environ un mois, au prix de 7500 FCFA (12 €) par Tome. Les deux achetés simultanément reviennent à 12000 FCFA ( 18,5€). La cérémonie officielle de dédicace du livre aura par ailleurs lieu, le samedi 4 septembre 2021 à 10h00, au Centre de Publication Evangélique (CPE) à Cocody, entre l’INSAAC et l’École de Gendarmerie.