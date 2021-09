Les autorités confirment la fin de la maladie Ebola en Côte d'Ivoire

L'apparition de la maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire n'aura pas fait long feu. Grâce à la vigilance des autorités sanitaires, aucun autre cas n'est apparu à nouveau.

La Côte d'Ivoire, sortie de la liste des pays à virus Ebola

Une jeune dame de 18 ans en provenance de la Guinée, le 12 août dernier, avait été testée positive à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Celle-ci a aussitôt été isolée et prise en charge aux Maladies infectieuses du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville.

En partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Banque mondiale, l’Unicef et la Croix-Rouge, un plan de prévention et de riposte a été mis en place par les services du ministère ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Cette veille sanitaire du gouvernement ivoirien a permis de contenir la maladie et éviter ainsi une épidémie à grande échelle. La patiente provenant de Labé, en Guinée, étant finalement déclarée négative au virus, « le gouvernement a décidé de classifier cette patiente non-cas de maladie à virus Ebola, sortant du coup la Côte d’Ivoire de la liste des pays à virus Ebola ».

Le ministre de la Santé, Pierre Dimba, tout en annonçant les dispositions prises aux frontières ivoiriennes pour éviter d’autres situations du genre, rassure ses compatriotes de son engagement à « garantir une meilleure santé à tous ».