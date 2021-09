Adjamé: Comment le Maire Farikou veut réduire le chômage des jeunes

La salle de conférence de la mairie d' Adjamé a abrité, mercredi 1er septembre, un atelier de formation des agents d'opération du programme communal des jeunes (PCJ). Une initiative du député-maire Soumahoro Farikou, qui vise à réduire le chômage des jeunes de la commune.

Adjamé : Des jeunes de la commune, formés aux techniques de recherche d'emploi

Un atelier de formation à l'endroit des jeunes de la commune d' Adjamé, s'est tenu ce mercredi 1er Septembre 2021, à la salle de conférence de la Mairie d'Adjamé. Initié par le Député-maire, Soumahoro Farikou, cet atelier qui s'inscrit dans le cadre du programme communal des jeunes (PCJ), vise à lutter contre le chômage des jeunes dans cette commune de la capitale économique ivoirienne, Abidjan.

" À l'instar du gouvernement qui a entrepris de nombreuses initiatives en faveur des jeunes, le PCJ apparaît comme un complément qui permettra d'effectuer un plaidoyer auprès des entreprises d'Adjamé afin de faciliter l'accès à l'emploi et de favoriser l'égalité des chances d'accès aux opportunités pour les jeunes", a confié le maire Farikou.

Selon M. Monsieur Dobo Deby, Coordonnateur Communal du PCJ et Chef de Service de la Vie Associative, de l'Emploi des Jeunes et du Renforcement des Capacités, les agents d'opération du PCJ, issus de la vie associative dont le rôle est de cartographier, d'identifier et de catégoriser les usines, les entreprises, les banques, les pharmacies et commerces, ont été formés sur les techniques de prospection des entreprises et au suivi des jeunes insérés.

Cet atelier de formation a vu la participation du Premier Magistrat de la commune, du Président du CNJCI, du Directeur Régional de la Jeunesse d'Abidjan, de la Directrice Régionale de l' AEJ d'Adjamé, du Directeur et des Sous-directeurs de la Mairie, ainsi que de plusieurs personnalités.