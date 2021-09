Fnjc 2021: Les jeunes seront formés à l'industrie cacaoyère

La deuxième édition du Forum national du jeune cacaoculteur (Fnjc) aura lieu le samedi 11 septembre 2021 à Sofitel Hotel Ivoire.

« Les jeunes face à l'industrie cacaoyère, comment devenir des acteurs majeurs de la transformation locale », tel est le thème général de la 2e édition du Forum national du jeune cacaoculteur (Fnjc), qui aura lieu le samedi 11 septembre 2021 au Palais des congrès du Sofitel Abidjan hôtel Ivoire, à Cocody.

L’information a été dévoilée par Alahassane Diakité, Commissaire général, lors d’une conférence de presse qui a eu lieu mardi à Cocody. Le commissaire général du Fnjci a expliqué que la société ivoirienne a fait une mauvaise interprétation du dicton très célèbre qui soutient que « le succès de ce pays repose sur l’agriculture ».

Pour lui, il ne s’agit pas seulement de produire et d'exporter le cacao ivoirien, mais il faut très sérieusement se pencher sur la transformation et l’industrialisation du cacao ivoirien sur place. «Plus on crée de la valeur ajoutée, plus le produit est recherché », a fait comprendre Alahassane Diakité, qui estime que la clé d’un véritable succès agricole pour la Côte d’Ivoire se trouve dans la transformation locale.

Ce sont ces questions qui seront débattues lors de la 2e édition du Fnjc. Ce forum sera meublé de deux panels, de conférences et des partages d’expériences. Il est aussi prévu une présentation des sources de financement, des échanges, des expositions et quelques prestations artistiques d’Ariel Sheney et Sidiki Diabaté, entre autres.

Des milliers de jeunes d’Abidjan et de l’intérieur du pays, ainsi qu’environ 600 planteurs sont attendus pour ce Forum national du jeune cacaoculteur. « Nous voulons former d’abord les jeunes sur les bonnes pratiques agricoles et la transformation », a soutenu Alahassane Diakité qui a indiqué que le Fnjc envisage également la création d’un Groupement d’intérêt économique (Gie) de jeunes cacaoculteurs et la construction d’un institut de formation sur le cacao.