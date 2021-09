Ahoussou : "Le PDCI appartient autant à Bédié qu'à Alassane Ouattara"

Jeannot Ahoussou Kouadio, ancien cadre du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) n'est pas du tout tendre envers Henri Konan Bédié ces derniers jours. À la faveur d'une visite à Konankokorekro (centre de la Côte d'Ivoire), le président du Sénat a asséné ses vérités à N'zuéba.

Ahoussou appelle Bédié à revenir au RHDP

Jeannot Ahoussou Kouadio a longtemps fait partie du cercle d'Henri Konan Bédié. Mais quand survient l'heure de la rupture entre le président du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) et Alassane Ouattara, l'ancien Premier ministre ivoirien décide de suivre le chef de l'État et demeure au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), le parti au pouvoir. Depuis, les relations entre l'actuel patron du Sénat et le "Sphinx" de Daoukro ne sont plus au beau fixe. Elles ont même pris du plomb dans l'aile.

Mardi 31 août 2021, Ahoussou Jeannot Kouadio prenait part à l'inauguration du foyer polyvalent à Konankokoreekro (département de Toumodi). À cette occasion, le transfuge du PDCI a lancé un appel à Henri Konan Bédié à rejoindre le RHDP. "Je pense qu’aujourd’hui l’heure est arrivée que le PDCI-RDA fasse son désapparentement avec ses nouveaux alliés pour revenir dans l’Houphouétisme", a-t-il lâché.

Au cours de son intervention, l'ex-ministre de la Justice a craché ses vérités à Bédié. "J’ai profité de l’occasion pour rappeler à tout un chacun que le PDCI-RDA est un patrimoine national ; il appartient autant à Ahoussou autant à Bédié qu’à Alassane Ouattara parce que c’est le réceptacle de la paix laissé par Félix Houphouët Boigny ; et tous les houphouétistes se reconnaissent dans les valeurs cardinales de la paix", a soutenu Ahoussou Kouadio.

Cette sortie d' Ahoussou n'a pas échappé à Roger Banchi, un proche de Guillaume Soro. "Je m’interroge profondément sur le cas de notre Président du Sénat Ivoirien.Toujours bien sûr,dans ma quête inlassable de grandir dans la Connaissance du monde politique et ses créatures .Ses déclarations extraordinaires sont-elles fondées dans sa sincérité ?", a cherché à comprendre ce cadre de GPS (Générations et peuples solidaires).