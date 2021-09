Guinée: Les autorités ferment l'université Alassane Dramane Ouattara

En Guinée, les autorités ont procédé à la fermeture d'une université clandestine dénommée Alassane Dramane Ouattara. Le ministère guinéen de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait déjà opéré une mission d'inspection.

Guinée : Une université clandestine fermée à Conakry

L'information est relayée par nos confrères du site Visionguinee. En effet, notre source rapporte qu'en réalité l'université Alassane Dramane Ouattara, se trouvant dans la commune de Ratoma, précisément à Sonfonia-Casse, a ouvert ses portes alors qu'elle ne détient aucune autorisation des autorités compétentes.

Mercredi 1er septembre 2021, des hommes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont fermé l'université illégale. "Ça me choque. C’est une école que nous venons de fermer. Parce que le statut d’université donnait suite à une procédure que cette école n’a pas respectée. Nous sommes là pour procéder à la fermeture", a fait savoir Dr Binko Mamady Touré, le secrétaire général dudit ministère.

Et le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur d'ajouter : "nous avons appris par nos inspecteurs qu’il y a une école dans ce quartier qui évolue dans la clandestinité et qui a recruté des étudiants, de surcroit, le rapport reçu de cette commission nous enseigne qu’il y a des étudiants non bacheliers dans cette école. Ce qui est encore plus grave."

Sur instruction du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il a été procédé à la fermeture officielle de l'université Alassane Dramane Ouattara, dont le fondateur et le personnel devront répondre de leurs actes devant la justice de la Guinée.

"Nous avons pris attache avec ces personnes pour leur dire qu’à partir de l’instant, le ministère de l’Enseignement supérieur a fermé les lieux. S’ils doivent y accéder, ils doivent passer par nous. Et la procédure va être déclenchée. Dans tous les cas, nous avons déposé une plainte en bonne et due forme à la DPJ [directeur de la police judiciaire]. Mais avant l’examen de cette plainte, il est de notre devoir de fermer d’abord l’école", a conclu Dr Touré.