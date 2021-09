Afghanistan: Western Union reprend ses opérations de transferts d'argent

Western Union a repris ses activités en Afghanistan. Le géant américain des transferts de fonds a annoncé jeudi avoir débuté dans le pays, ses opérations qui avaient été suspendues le 18 août après la prise de pouvoir de Kaboul par les talibans.

789 millions de dollars transferés en 2020 par les Afghans de l’étranger via Western Union

«Western Union a le plaisir d'annoncer qu'elle reprend ses services de transfert d'argent vers l'Afghanistan, à partir du 2 septembre, afin que nos clients puissent à nouveau envoyer de l'argent et soutenir leurs proches», a indiqué à l'AFP une porte-parole dans un communiqué, expliquant que cette décision a été prise en raison de la réouverture des banques et d'une amélioration sur la circulation des liquidités dans le pays.

«Nous comprenons les besoins urgents de nos clients et de leurs familles et nous nous engageons à les soutenir», a-t-elle ajouté, précisant qu'il n'y aurait pas de frais de transfert pendant deux semaines entre les 3 et 17 septembre.

Ces transferts d'argent envoyés par des membres de leurs familles vivant à l'étranger sont cruciaux pour les Afghans. Selon la Banque mondiale, ils se sont élevés à près de 789 millions de dollars en 2020 (723 millions de francs), pour un PIB la même année estimé à 19,8 milliards, soit près de 4%.

L'institution de Washington avait annoncé la semaine dernière suspendre ses aides au pays tout en explorant «les moyens de rester engagés pour (...) continuer à soutenir le peuple afghan».

Le Fonds monétaire international (FMI), avait annoncé dès le 18 août la suspension de ses propres aides en faveur de l'Afghanistan en raison de l'incertitude entourant le statut des dirigeants à Kaboul après la prise de contrôle du pays par les Talibans.