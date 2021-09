Gnamien Konan se lâche : "Ce pays a besoin de débats ! "

Ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Gnamien Konan, à la tête du parti politique la Nouvelle Côte d'Ivoire (NCI), vient de lancer un appel aux Ivoiriens. L'ex-directeur général des douanes invite ses compatriotes à s'engager dans l'action et les débats.

Gnamien Konan parle aux jeunes de Côte d'Ivoire

Depuis son éviction du gouvernement d'Alassane Ouattara le vendredi 25 novembre 2016, Gnamien Konan a revêtu la tenue d'opposant au régime du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Le chef de l'État l'avait limogé tout comme Albert Mabri Toikeusse, qui occupait le poste de ministre des Affaires étrangères. Cela s'expliquait par des dissensions entre les deux hommes et le président ivoirien à propos des candidatures aux législatives 2016. Gnamien Konan et le patron de l'UDPCI soutenaient que leurs partis politiques ont été lésés dans le choix des candidats pour ce scrutin électoral.

Loin de la famille des houphouëtistes, Gnamien Konan n'hésite pas à tirer à boulets rouges sur le pouvoir du RHDP. Récemment, l'ancien directeur général des douanes ivoiriennes a lancé un message aux jeunes de Côte d'Ivoire. "Jeunesse de mon pays, c’est à vous de faire de votre pays, un paradis. Choisissez le moyen qui vous paraît le meilleur, mais ne restez pas indifférents, les bras croisés. Les choses changeront quand la jeunesse voudra qu’elles changent.Vous avez la force, la foi et la majorité ! Chaque fois que vous n’êtes pas d’accord, dites-le là où vous êtes", a tweeté le président de la Nouvelle Côte d'Ivoire.

Poursuivant, Gnamien Konan les a également exhortés à ne pas se donner de fausses excuses. Pour lui, "l’indépendance ne servira pas à notre pays si nous refusons pour des raisons égoïstes, d’user de nos libertés individuelles constitutionnelles". L'opposant ivoirien a aussi martelé que la Côte d'Ivoire a besoin de débats. "Jeunesse de mon pays, votre responsabilité est historique. Ne vous laisser pas abuser par les faux prophètes. Être jeune n’est pas un projet de société. Être vieux non plus. C’est pour vous qu’il est écrit: un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits...", a ajouté l'homme politique ivoirien.