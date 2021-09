Tina Glamour : "Carmen Sama a reçu 30 millions du BURIDA..."

Tina Glamour est très remontée contre Carmen Sama, l'ex-compagne de son défunt fils Houon Ange Didier dit Arafat DJ. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Logbo Valentine a craché ses vérités à la mère de Rafna.

Que reproche réellement Tina Glamour à Carmen Sama ?

La réconciliation entre Tina Glamour et Carmen Sama, de son vrai nom Yao Carmen Maryse, n'a été que d'une courte durée. En effet, la mère de feu Houon Ange Didier et sa belle-fille ont fumé le chalumet de la paix à l'occasion de l'anniversaire de Logbo Valentine le lundi 14 juin 2021. "Vous voyez, c'est réglé. On a été dupée par un imposteur. C'est lui qui devait venir me chercher et il ne l'a pas fait. Donc on s'est retrouvé et on a parlé. Maintenant, vous qui êtes là pour (...) ça ne vous regarde pas. J'étais fâchée, c'est tout... Là même, elle dit que demain, elle m'achète une voiture", avait confié l'ex-compagne de Kéké Kassiry.

Contre toute attente, quatre mois plus tard, Tina Glamour s'en prend violemment à la maman de Rafna dans une vidéo tournée depuis l'hôpital où est internée Bébé Carla, la soeur cadette d'Arafat DJ. "Carmen n'est pas la femme de mon fils", a-t-elle lancé. Tina Glamour a vivement critiqué l'absence de Carmen Sama auprès de sa fille malade. "Carmen peut nourrir quelqu'un ? Sa propre fille, elle peut la nourrir ? Elle a volé le lit d'Arafat. Elle a volé la salle à manger. Elle a volé même les chiens de mon fils", a accusé Tina Spendja.

"L'argent qu'elle a pris ne m'intéresse pas. Carmen n'a jamais donné l'argent à ma famille. Elle a reçu 30 millions au BURIDA (Bureau ivoirien du droit d'auteur, NDLR)", a soutenu Tina Glamour. À en juger par les propos acerbes tenus contre l'ancienne conjointe du Daishikan, on note que Lady Glamour lui reproche énormément de choses. Carmen Sama osera-t-elle apporter la réplique après avoir subi la colère et les injures de Logbo Valentine ?