Kaboul: Les femmes afghanes manifestent pour revendiquer leurs droits

Muselées sous le regime des Talibans, plusieurs femmes sont descendues dans les rues de Kaboul vendredi pour revendiquer leurs droits, alors que l'Afghanistan attend toujours son nouveau gouvernement.

Kaboul: Les femmes manifestent devant le palais présidentiel pour leurs droits

Rassemblées devant le palais présidentiel à Kaboul, des femmes s'y sont rassemblées pour réclamer le maintien de leurs droits alors que l'annonce du nouveau gouvernement, sur lequel les Talibans sont attendus au tournant après leur promesse d'ouverture, a été reportée.

Lors de ce rassemblement, les manifestantes ont dénoncé les inégalités entre les hommes et les femmes et brandi des banderoles sur lesquelles elles ont écrit "Les hommes et les femmes ont les mêmes droits" et "Une société sans femmes est une société sans vie".

Les appels à intégrer les femmes au sein du nouvel exécutif devraient toutefois rester lettre morte. Sher Mohammad Abbas Stanekzai a laissé entendre qu'il "pourrait ne pas y avoir" de femmes ministres ou à des postes à responsabilité, jugeant cette option possible uniquement à des échelons inférieurs.

En réaction, une cinquantaine de militantes afghanes sont descendues dans la rue jeudi à Hérat, capitale de l'Ouest, et vendredi à Kaboul pour réclamer la participation des femmes aux consultations en cours.

Dans une déclaration accordée à l'Agence Anadolu, une des participante, Samira Khairhav, a réclamé le droit aux postes pour les femmes et d'être représentées dans le futur gouvernement des Talibans. Elle a aussi souligné que le pays n'avancera pas dans l'absence des femmes.

"Nous nous sommes réunies pour les droits matériels et moraux des femmes et pour que notre voix soit entendue dans le monde entier", a-t-elle déclaré.

De retour au pouvoir 20 ans après en avoir été chassés par une coalition emmenée par les États-Unis, les Talibans ont promis la mise en place d'un gouvernement "inclusif" et ont multiplié, depuis leur prise de Kaboul le 15 août, les déclarations d'ouverture visant à rassurer la population et la communauté internationale.