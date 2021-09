Concours de beauté : Olivia Yacé sacrée Miss Côte d'Ivoire 2021

Le verdict est tombé tard dans la nuit, ce samedi. Olivia Yacé a été élue Miss Côte d'Ivoire 2021, au terme d'un concours de beauté qui aura suscité du suspense.

Olivia Yacé, nouvelle reine de la beauté ivoirienne

Elles étaient 24 candidates, ce samedi 4 septembre 2021, prétendantes à la succession de Maryline Kouadio, Miss Côte d'Ivoire 2020. L'affaire était en effet mal embouchée avec le scandale dans lequel avait baigné, une semaine plutôt, l'animateur vedette du Concours.

Yves de M'Bella avait en effet fait intervenir, lors de son émission "La Télé d'ici vacances" sur la Nouvelle chaine ivoirienne (NCI), un violeur repenti qui a simulé, sur un mannequin, l'acte de viol. Cette apologie du viol et l'attentat à la pudeur a suscité une indignation tant individuelle que collective. L'animateur et son invité ont tous deux été condamnés par la justice ivoirienne, respectivement à 12 mois de prison avec sursis et 24 mois de prison ferme.

Le concours Miss Côte d'Ivoire 2021 s'est toutefois tenu au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody, ce samedi 4 septembre, sous la houlette de Victor Yapobi, l'inamovible président du COMICE, Comité Miss Côte d'Ivoire, avec un nouvel animateur, en la personne de Didier Bléou. Avec le talent qu'on lui connaît, le présentateur de Tempo Vacances a à nouveau fait montre de sa maestria en si peu de temps de préparation.

Aussi, au terme des passages des différentes candidates, le jury s'est prononcé sur le trio gagnant de cette édition de 2021. Il s'agit d'Olivia Yacé, Miss Côte d'Ivoire 2021, Mourad Fatima, 1ère Dauphine et Attié Kenza, deuxième dauphine. Ces trois belles démoiselles seront donc les ambassadrices de la beauté ivoirienne durant ce mandat qui dure une année.

A noter que la Miss 2021 est la fille de Jean-Marc Yacé, Maire de Cocody.