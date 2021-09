L'émouvante déclaration d'Eunice Zunon à Tenor

Tenor sera de nouveau devant le juge le lundi 6 septembre 2021 relativement à l'affaire du décès de la jeune Ericka Mouliom dans l'accident du mercredi 14 au jeudi 15 juillet. Eunice Zunon, très proche du chanteur camerounais lui a envoyé un message émouvant.

Eunice Zunon refuse d'abandonner Tenor

La vie de Tenor, de son vrai nom Thierry Mengoumou Ayia, a basculé dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 juillet 2021. Ce jour-là, le véhicule de la star de la musique camerounaise était impliqué dans un accident de la circulation qui a causé la mort d'Ericka Mouliom. Selon le staff de l'artiste-chanteur, "il était accompagné d'un chauffeur, un ami et ils prenaient le soin de raccompagner certains fans après une séance de photos à la suite de son spectacle".

Tenor a été arrêté le vendredi 30 juillet puis déféré à la prison centrale de New Bell. Quelques jours plus tard, Thierry Mengoumou passe devant le tribunal de première instance de Bonanjo (Douala). Il faut rappeler que la justice camerounaise lui reproche des faits de conduite en état d'ivresse et homicide involontaire. L'audience avait été renvoyée au 12 août avant d'être ajournée au lundi 6 septembre.

Eunice Zunon est très affectée par la situation que traverse Tenor. La web humoriste à qui l'on avait prêté une liaison amoureuse avec le chanteur camerounais ne manque pas d'apporter son soutien à Thierry Mengoumou. "Demain est un jour important pour ces personnes qui t'aiment, t'admirent, voient en toi un jeune homme qui a encore la possibilité d'avoir un meilleur avenir, qui mérite une deuxième chance", a déclaré "BB bouche pointue" à quelques heures de l'ouverture du procès.

"Puisque j'en fais partie, j'ai tenu à te réitérer encore mes propos qui étaient d'être toujours là pour toi et de ne jamais t'abandonner quelque soit ce qui adviendra, car je suis de ces personnes qui croient qu'il faut donner des ailes à ceux qu'on aime pour voler, des racines pour qu'ils reviennent plus forts des tempêtes et des raisons pour qu'ils le restent. Alors, rends-nous service en restant fort", a lâché Eunice Zunon.