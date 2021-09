Photos d'Alpha Condé publiées sur la toile : Des chefs d'Etat indignés

Alpha Condé n'est plus à la tête de la Guinée. L'homme de 83 ans a été débarqué à la suite d'un coup d'État survenu le dimanche 5 septembre 2021. Dès la chute du président guinéen, des photos le montrant dans une tenue peu honorable ont circulé sur la toile. De quoi susciter la colère et l'indignation de certains présidents africains.

Alpha Condé filmé, des présidents africains en colère

La page Alpha Condé a été définitivement tournée le dimanche 5 septembre 2021. Des hommes armés, sous la houlette du colonel Mamady Doumouya, ont mis fin au règne du président guinéen. Au pouvoir depuis 2015, l'opposant historique au régime de Lansana Conté avait été réélu pour un 3e mandat très controversé. Cependant, comme le confirme Africa Intelligence, les photos et les vidéos du président déchu diffusées sur la toile ont créé l'indignation de certains chefs d'État africains. En effet, dans ces clichés, on peut voir l'ancien dirigeant guinéen portant un pantalon jean et assis dans un canapé avec la chemise ouverte. Notre source fait savoir qu'à l'annonce de la chute d'Alpha Condé, ses pairs africains ont voulu immédiatement exiger sa libération par les putschistes.

Nana Akufo Addo, le président en exercice de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest), a très vite pris contact avec ses homologues africains afin d'analyser la situation en Guinée. Africa Intelligence révèle que le chef d'État ghanéen a échangé avec Alassane Ouattara, Roch Marc Christian Kaboré et Faure Gnassingbe. Le président ghanéen a également eu des discussions avec Macky Sall et Muhammadu Buhari.

Alpha Condé est arrivé au pouvoir en 2010 après avoir été élu. Il a été investi en tant que président de la République de Guinée le 21 décembre 2010. À l'occasion de l'élection présidentielle de 2015, le chef d'État sortant est réélu pour un second mandat devant Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG (Union des forces démocratiques de la Guinée). Cependant, le 3e mandat d'Alpha Condé a suscité une vague de colère et d'indignation dans le pays. Malgré la contestation, il a été réélu puis investi le 21 décembre 2020.