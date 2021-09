Guinée : Le CNRD annonce la réouverture des frontières

Dès la prise du pouvoir en Guinée, le colonel Mamady Doumbouya avait annoncé la fermeture des frontières. Vingt-quatre heures après, le CNDR (Comité national de rassemblement et du développement) a autorisé la réouverture des frontières, a-t-on appris le lundi 6 septembre 2021 dans un communiqué.

Guinée : Le CNRD autorise l'ouverture des frontières

"Toutes les compagnies aériennes peuvent reprendre leurs activités aériennes sous réserve de se soumettre à la procédure administrative en la matière", a fait savoir le CNRD du colonel Mamady Doumbouya le lundi 6 septembre 2021 dans un communiqué. Il faut savoir que le dimanche 5 septembre 2021, le pouvoir d'Alpha Condé est tombé aux mains de putschistes. L'ancien président de la République de Guinée est détenu actuellement par les nouveaux hommes forts du pays. Toutefois, la décision concerne uniquement vols commerciaux et humanitaires.

Après avoir pris le pouvoir, le colonel Mamady Doumbouya, ex-légionnaire français, a annoncé des mesures. Il a fait savoir que "les gouverneurs de régions sont remplacés par les commandants de région, les préfets et sous-préfets aussi par le commandant d’unité de la plus grande localité". Le tombeur d'Alpha Condé avait également invité les ministres sortants et les anciens présidents d'institutions à une rencontre le lundi 6 septembre à 11 heures. "Tout refus de se présenter sera considéré comme une rébellion contre le CNRD", a-t-il prévenu.

Par ailleurs, le CNRD a lancé un appel aux fonctionnaires pour la reprise du travail dès le lundi 6 septembre. "Toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité des citoyens ainsi que leurs biens. Il est demandé à toutes les unités de l’intérieur de garder la sérénité et d’éviter les mouvements vers Conakry. Les unités mobiles de gendarmerie routière et de la police doivent veiller sur le respect de ces mesures", a promis le colonel Mamady Doumbouya, patron du Comité national de rassemblement et du développement.